Степанов объяснил, почему стало больше "тяжелых" больных COVID-19

"Тяжелых" больных коронавирусом в Украине стало больше, поскольку изменилась корреляция между лабораторными анализами и клиническим состоянием пациентов.

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передают "Факты". В частности, увеличилось количество случаев острого протекания болезни среди молодежи.

"Вирус мутирует. Это мы знаем только о мутации из Великобритании или ЮАР. Есть еще одна большая проблема – это когда люди не обращаются вовремя к врачу. Человек заболел, он уже все понял о COVID-19, как ему кажется, и считает, что не надо обращаться к врачу, а потом через неделю, на 9-10-й день, он уже в очень тяжелом протекании болезни с низкой сатурацией и кислородозависимостью", – сказал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Днепре врач медицины неотложных состояний Алексей Берегий сделал прививку от коронавируса и описал реакцию организма на препарат.