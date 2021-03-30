Степанов назвал регионы с самой напряженной ситуацией с COVID-19

Карина Бондаренко Общество 11:50, 30.03.2021 Обновлено: 12:11, 30.03.2021

Наиболее напряженная ситуация с коронавирусом в Украине на данный момент наблюдается в городе Киев, Одесской, Николаевской, Киевской и Житомирской областях.

Об этом во время брифинга 30 марта сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что в стране растет количество госпитализаций пациентов COVID-19, заняты почти 54% коек.

"Ситуация разная по регионам. Достаточно напряженная в городе Киев, в Одесской, Николаевской, Киевской, Житомирской областях – там, где увеличивается количество заполненных коек", – сказал Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, реанимация в Днепропетровской областной больнице имени Мечникова переполнена больными коронавирусом. На данный момент там находятся 118 пациентов, из них 24 – крайне тяжелые, а шесть подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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