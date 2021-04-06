Степанов: наших мощностей хватит, чтобы вакцинировать намного больше чем 60% украинцев

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что мощностей вакцинации в Украине хватит, чтобы привить от коронавируса намного больше чем 60% украинцев.

Об этом он сказал на брифинге 6 апреля. Степанов отметил, что прививки сейчас делают двумя способами – мобильными бригадами и в 11,5 тыс. кабинетах прививок (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы не просто способны, мощности нашей системы гораздо больше необходимых для вакцинации 60% процентов украинцев", – сказал министр.

По его словам, в одном кабинете украинцам могут делать до 40-50 прививок в сутки. А это значит, что возможно сделать до 450 тысяч прививок в сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Чернигове из-за роста госпитализированных больных с коронавирусом еще больше усилили карантин: в транспорте людям разрешили передвигаться при наличии пропуска и только на сидячих местах, а с 8 апреля – ходить по городу в масках даже на улице.