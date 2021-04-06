Степанов: наших потужностей вистачить, щоб вакцинувати набагато більше ніж 60% українців

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що потужностей вакцинації в Україні вистачить, щоб прищепити від коронавірусу набагато більше, ніж 60% українців.

Про це він сказав на брифінгу 6 квітня. Степанов зазначив, що щеплення зараз роблять двома способами – мобільними бригадами і в 11,5 тис. кабінетах щеплень (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми не просто здатні, потужності нашої системи набагато більше, ніж потрібно для вакцинації 60% відсотків українців", – сказав міністр.

За його словами, в одному кабінеті українцям можуть робити до 40-50 щеплень на добу. А це означає, що можливо зробити до 450 тисяч щеплень за добу.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Чернігові через зростання госпіталізованих хворих із коронавірусом ще більше посилили карантин: у транспорті людям дозволили пересуватися за наявності пропуску і тільки на місцях для сидіння, а з 8 квітня – ходити по місту в масках навіть на вулиці.