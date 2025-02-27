'Стегна' или 'бедра': как правильно говорить по-украински

Части тела – это то, о чем мы говорим довольно часто и что постоянно находится в фокусе нашего внимания. Но умеете ли вы правильно называть их на украинском языке?

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Возьмем для примера верхнюю часть ноги от колена и до тазобедренного сустава. Как вы назовете его на украинском языке? Кто уверенно скажет "стегно", а кто-то использует существительное "бедро". И не исключено, что первые сделают вторым замечание, что это русизм. Действительно ли это так, разбирался OBOZ.UA.

Словари украинского языка относительно слова "стегно" единодушны – им называют верхнюю часть ноги или внешнюю часть тела от талии и ниже (включает область таза). Следовательно, это название является правильным и его следует употреблять в своей речи.

Но и слово "бедро" словари тоже фиксируют. Например, можно его найти в словаре Бориса Гринченко или в 11-томном СУМе. Этим словом тоже описывают часть тела ниже талии. Более того, его употребляла в своем творчестве Леся Украинка. Переводя стихотворение Генриха Гейне "Атта Тролль" она так описала древнеримскую богиню Диану: "Підперезана високо, Груди й бедра ледве вкриті".

Впрочем, современные словари маркируют существительное "бедро", как редко употребляемое. Поэтому языковеды рекомендуют отдавать предпочтение слову "стегно".

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