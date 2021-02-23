Статистика COVID-19 в марте в Украине ухудшится – прогноз НАН

В начале марта в Украине ожидается ухудшение статистики заболевания коронавирусной болезнью (COVID-19).

Об этом говорится в прогнозе рабочей группы Национальной академии наук по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине.

"Существенный рост демонстрирует Ивано-Франковская область, где число новых госпитализаций на душу населения выше в Украине. Угрожающей является также динамика в Винницкой, Житомирской, Закарпатской и Черновицкой областях", – говорится в исследовании.

В последнюю неделю заболеваемость перешла к росту по всем ключевым эпидемическим показаниям. Выросли количество выявленных случаев и количество госпитализированных больных. В то же время, количество летальных случаев пока не выросло, но это может быть делом времени.

Процент выявления новых инфицированных с помощью ПЦР-тестов за последние 2 недели увеличился и составил 21% по новым выявлениям и 22% по положительным тестам.

Согласно прогнозным вычислениями, среднее количество новых случаев COVID-19 будет равно 6275 (Prophet) и 5612 (SEIR-U) до 1 марта и 6820 (SEIR-U) до 8 марта.

В Украине стало больше молодых больных коронавирусом, в частности больных в возрасте до 17 лет, соответственно снизился средний возраст больных и больных с госпитализацией.

"Это может быть как признаком изменения структуры контактов в праздничный и послепраздничный период, так и указывать на особенности распространения нового штамма вируса. В любом случае это является признаком начала новой волны инфицирования", – отметили в НАН.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-инфекционист Виктор Петров предположил, что в Украине мог образоваться отдельный штамм коронавируса.