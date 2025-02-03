Стартовала зимняя смена детского 'Блогера Кемпа' от Фонда Рината Ахметова

Первый в этом году заезд в "Блогер Кемпу" в самом разгаре! Его организовал Фонд Рината Ахметова в рамках программы Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины". Пятьдесят ребят в возрасте от 10 до 16 лет, пострадавших в результате войны, уже отдыхают, оздоравливаются, получают новые возможности для развития и положительные впечатления в Закарпатье.

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"Блогер Кемп" – это мероприятие, на котором украинская молодежь получает мотивацию двигаться вперед, осваивая навыки блоггерства и овладевая разными профессиями при поддержке опытных наставников.

Особенностью этой смены станет уникальный мотивационный мастер-класс, который проведет для участников "Блогер Кемпа" украинская актриса, звезда сериала "Школа" Ирина Кудашова. Она поделится своим опытом, расскажет о секретах актерского мастерства и поможет детям раскрыть свой творческий потенциал, в том числе используя для этого социальные сети.

Также детям готовят много активностей на свежем воздухе, чтобы мальчики и девочки могли отдохнуть, набраться сил и отвлечься от стресса, вызванного войной. Программа включает спортивные игры, квесты, экскурсии, творческие мастер-классы и арт-терапию. Все это помогает детям не только развлечься, но и найти новых друзей, раскрыть свои таланты, чтобы хоть на время забыть об ужасах войны. Снизить уровень тревожности и восстановить психологическое состояние во время "Блогер Кемпа" детям помогают квалифицированные психологи, прошедшие обучение по программе "Травма войны", разработанной Фондом Рината Ахметова.

Благодаря программе "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины", почти 5 тысяч детей со всей страны получили возможность отдохнуть, восстановиться и пройти психологическую реабилитацию. Всего за 19 лет в рамках инициативы "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 миллионов детей Украины. "Ринат Ахметов – Детям. Помощь, дарящая завтра!"

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