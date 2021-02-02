Спецоперация по принудительной вакцинации украинцев российской вакциной от коронавируса Covid-19 с треском провалилась, но Россия, а вместе с ней и пятая колона в Украине, не унывает. 29 января президент Украины подписал принятый парламентом закон об экстренной регистрации вакцин от коронавируса, который поставил крест на вакцинных потугах Кремля, но не тут-то было.

Всего спустя день, 31 января, пророссийские СМИ запестрели заголовками: "Объявлена дата начала вакцинации „Спутником V“ в „ДНР“", "В „ДНР“ с понедельника начнут вакцинацию от коронавируса „Спутником V“", "Глава „ДНР“ привился от коронавируса российской вакциной „Спутник V“", "В „ЛНР“ начнётся вакцинация „Спутником V“" и тому подобное.

Заголовки разные, но смысл публикаций один: украинцы, которые седьмой год находятся в заложниках Путина на территории временно оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей, получат с барского плеча российскую вакцину, а остальные – нет. В этой связи забавно выглядит, как пророссийские ресурсы отрабатывают нарратив: СМИ ещё как-то пытаются создать видимость объективной журналистики и пишут "между строк", а в соцсетях и Telegram-каналах, включая, так называемые украинские, не заморачиваются с "междустрочием". Вконец обленившись на кремлёвских харчах, просто перепечатывают методички: пока "Украина стоит „с протянутой рукой“" и "ждёт подачек", "на Донбассе началась бесплатная вакцинация жителей от Covid-19 российским препаратом „Sputnik V“".

Российские власти который месяц делают вид, что хотят спасти украинцев от пандемии коронавируса в то время, как сами не спешат спасать от неё россиян. По официальным данным, по состоянию на утро 1 февраля в РФ от коронавируса Covid-19 умерло 73 619 человек. Россия находится на пятом месте в мире по количеству заразившихся коронавирусом, общее число инфицированных составляет 3 868 087 человек.

Ещё в декабре 2020 года в РФ была объявлена вакцинация, однако по состоянию на 29 января, по данным российских журналистов, вакцинировано 1 028 591 человек, при этом более 30% привитых приходится на Москву. Лишь в четырёх регионах привито более двух процентов населения, ещё девять субъектов преодолели отметку в один процент, а остальным регионам не удалось и этого. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, для формирования коллективного иммунитета российским властям необходимо привить 60% населения, то есть 68,6 млн человек. Однако если вакцинация в России будет идти такими темпами, то она займёт порядка шести лет.

Причин, по которым застопорилась вакцинация в РФ, несколько: а) есть сомнения в эффективности и безопасности вакцин; б) нет производственных мощностей для масштабирования производства; в) россияне не доверяют российским препаратам.

По состоянию на сегодня, российские вакцины от коронавируса Covid-19 так и не прошли третий, самый важный, этап клинических испытаний. В первом и втором этапах испытаний "Спутника V" принимало участие всего по 38 добровольцев. Ввиду этого, ни один врач, который дорожит репутаций, здоровьем и жизнью своих пациентов, не может с полной уверенностью говорить о противопоказаниях и побочных эффектах препаратов. Народ вынужден выуживать эту информацию по крупицам. В частности, ранее на официальном сайте мэра Москвы был опубликован огромный перечень противопоказаний, однако потом был удалён. Зато он появился на сайте ТАСС, правда, в урезанной редакции. Среди противопоказаний "Спутник V" указаны:

– Хронические заболевания печени и почек;

– Диабет;

– Тяжёлые заболевания системы кроветворения;

– Эпилепсия;

– Серьёзные нарушения иммунной системы;

– Заболевания лёгких, астмой;

– Перенёсшим инсульт и другие заболевания центральной нервной системы, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Противопоказанием является гиперчувствительность к компонентам вакцины, общая склонность к тяжёлым аллергическим реакциям, беременность или кормление грудью, возраст до 18 лет. Нет свободной вакцинации для людей от 60 лет и старше — только в рамках клинических исследований.

Все российские вакцины зарегистрированы в экстренном порядке. Однако даже российские учёные указывают на то, что "аргумент „если зарегистрировано, значит, работает“ в России, увы, заведомо не действует". Очевидно, чиновники и сами опасаются запускать массовую вакцинацию населения, ведь она может обернуться настоящей катастрофой, и скрыть её, как и катастрофу на Чернобыльской АЭС, не получится.

Помимо этого, массовой вакцинации мешает ещё одна проблема — отсутствие производственных мощностей в России для масштабирования производства. Её признал даже Владимир Путин: "Есть определённые проблемы, связанные с наличием или отсутствием определённого объема оборудования — „железа“, что называется, — для разворачивания массового производства". РФ обращалась к разным странам, в частности, к Франции и Германии, c просьбой о помощи, но ввиду геополитических авантюр Владимира Путина, которые порядком надоели Западу, так её и не дождалась.

Как пишут российские журналисты, о нехватке вакцины сообщали жители Татарстана, Челябинской области, Новосибирска, Екатеринбурга и Чебоксар. В некоторых регионах России вакцинацию приостановили, так толком и не начав — с этой проблемой столкнулись, например, жители Хакасии и Пермского края. В такой ситуации правильнее было бы вводить временный мораторий на экспорт вакцины за границу, а не пытаться навязать её Украине и другим странам.

К слову, россияне и не спешат на вакцинацию российскими препаратами. Социологический опрос исследовательского центра портала Superjob.ru, который прошёл 13–14 января 2021 года, показал, что всего 16% респондентов однозначно готовы сделать прививку от коронавируса в то время, как 24% – скорее да, 40% – однозначно нет, 20% – скорее нет.

Не менее пессимистичны итоги социологического опроса Аналитического центра Юрия Левады, который прошёл 21–23 декабря 2020 года. Только 38% россиян ответили утвердительно на вопрос, готовы ли они сделать прививку "Спутником V", если вакцинация будет бесплатной и добровольной, а 58% респондентов отказались от вакцинации — даже бесплатной. Главными причинами отказа участники опроса назвали: "надо дождаться окончания всех испытаний", "опасаюсь побочных действий этой вакцины", "имею противопоказания".

Россияне вакцинироваться российскими препаратами от коронавируса Covid-19 не хотят и не будут, а у жителей ОРДЛО, заложников Путина, нет выбора. Им привезут какую-то партию для того, чтобы создать картинку для пропаганды. И будут потом заниматься деморализацией Украины, рассказывая, как якобы украинцы стоят "с протянутой рукой" и "ждут подачек", а ведь могли бы сейчас прививаться российским "Спутником V". Но тут важно понимать, что даже если бы украинские власти пошли на поводу у оккупантов, Москва всё равно бы оказалась в дамках, организовав на пустом месте очередную "зраду".

К слову, не факт, что в ОРДЛО привезут вакцину. "РФПИ не осуществляет поставку вакцины "Спутник V" в Донецк и Луганск. В фонде не располагают информацией о наличии или отсутствии подобных поставок", – сообщила пресс-служба фонда, занимающегося финансированием и продвижением препарата. Исходя из этого, непонятно, чем будут вакцинировать… Плацебо? Но, может, это и к лучшему, с учётом сомнений в безопасности и эффективности вакцины…

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