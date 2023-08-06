Староста села на Киевщине доверил свою историю Музею 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

История Захара Рудяшко – об адреналине и огромном доверии. С первых часов полномасштабного вторжения он, староста небольшого села Шпитьки в Киевской области, думал и заботился прежде всего об общине. Он находил автомобили, привозил в село гуманитарку, участвовал в терробороне и осознавал, что боится… Чего именно – Захар рассказал Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Первое, что помнит Захария с 24 февраля 2022 года, это шок. Не потому, что война началась, а потому, что события разворачиваются очень стремительно. Поэтому с первых часов пытался просчитать худший сценарий - как действовать, если в село зайдет оккупант? Эти мысли омрачали другие. Даже мысль о том, что можешь погибнуть.

"Ощущение от первого взрыва рядом трудно объяснить. Это что-то смешанное с адреналином. Ты не растерян, но твои инстинкты самосохранения притупляются" – вспоминает Захар.

Именно на этом "смешанном с адреналином" чувстве Захар включился в решение всех вопросов выживания села. К примеру, однажды впервые сел за руль 5-тонного грузовика – просто потому, что это было нужно для общины.

"Мне предложили забрать гуманитарку. Но за ней нужно было приехать. Я пришел на предприятие, которое расположено на нашей территории. Сказал, что я староста и что такая ситуация. И мне просто дали ключи от буса. Я расписку написал только", – рассказывает Захария.

О невероятном сплачивании людей, высказывании от односельчанина, ставшего девизом борьбы, и книге Ремарка, которая вызывает параллели с некоторыми событиями в Украине... Смотрите и слушайте об этом и не только в истории Захара по ссылке https://civilvoicesmuseum.org/ stories/borolisya-za-svoyu-zemlyu-tam-de-pupi-zakopani

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея Голоса Мирных https://civilvoicesmuseum.org/ или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.