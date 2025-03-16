Starlink в Украине: какие угрозы для фронта и до чего может 'долетаться' глобальная спутниковая система

Недавнее заявление Илона Маска – что без его систем связи Starlink украинский фронт обвалится, но он поэтому не будет отключать интернет для украинских военных – вызывало понятные опасения не только в Украине, но и у наших партнеров. Как и все, собственно, последние путаные заявления и действия высшего американского руководства. Мало ли… Тут всего можно ожидать.

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О том, насколько вообще может быть законным отключение популярной спутниковой системы высокоскоростного интернета для Украины и к чему это может в итоге привести – читайте в материале OBOZ.UA.

Какие могут быть претензии

Первый и главный вопрос в данной ситуации – а какие, собственно, могут быть основания для отключения Starlink? В сентябре 2022 года, через полгода после начала полномасштабной российской агрессии, в Украине уже было почти 20 тысяч терминалов Starlink (сейчас – около 30 тысяч). И несмотря на то, что большая часть их использовалась украинскими военными, юридически терминалы никакого отношения к ВСУ не имели. И до сих пор не имеют.

"Как правило, схема была следующая. Из определенного подразделения волонтерам приходит просьба – нужен Starlink. Те по своим каналам собирают средства, связываются с западными коллегами, терминал покупается, доставляется в Киев. Потом военные приезжают, забирают. При этом договор о покупке терминала и соответствующих услугах заключался не с воинским подразделением, а с конкретным человеком", – рассказывает OBOZ.UA юрист Наталка Костышин, благодаря волонтерской помощи которой ВСУ получили более ста систем спутниковой связи.

Просто так отключить приобретенный по такой схеме Starlink, который юридически является личной собственностью определенного украинца, незаконно. Нужны веские основания. Например, прекратили оплачивать услуги. Кстати, в октябре 2022 года были на некоторое время отключены 1300 терминалов Starlink именно из-за нехватки финансирования.

Но сейчас услуги исправно оплачиваются (например, работу значительной части терминалов оплачивает министерство цифровизации Польши, это около 50 миллионов долларов в год). А из каких источников оплачивается услуга, компанию SpaceX, подразделением которой является Starlink, волновать не должно. Типа "Оплата идет? Идет. У меня любимый дядя в Польше, он и платит. Какие проблемы?". В данной ситуации юридически все безупречно.

"После того, как стало понятно, что терминалы Starlink активно используются в Украине военными, в условиях договора появился пункт – не использовать, например, ближе 5 км от линии фронта. И если условие нарушается, то да, могут отключить за нарушение договора. Но тут тоже юридические тонкости. Вот, например, живу я в Покровске, купил Starlink. А фронт взял и приблизился. Я, что ли, виноват?" – говорит Наталка Костишин.

Сами ВСУ терминалы Starlink не покупают. Их, точнее, военным не продают – мол, это может нанести моральный ущерб репутации компании, если ее продукция используется на войне. (По аналогичной причине, кстати, в 2024 году Китай прекратил продажу Украине беспилотников и комплектующих к ним.)

Но физическим лицам или коммерческим компаниям (в том числе из Польши, например) покупать системы Starlink не возбраняется. И передавать и дарить их потом, кому угодно – тоже очень даже в рамках закона. Мой девайс, что хочу, то и делаю.

Вот возьмем, например, пикап Tesla Cybertruck. Корпус стальной, грузоподъемность – полторы тонны, бензина требует мало. Могу я себе купить? Да. Могу подарить на фронт? Да без вопросов! Так а что не так со Starlink?

Взять и отключить системы спутниковой связи для украинских пользователей – это значит спровоцировать крупный скандал, массу судебных разбирательств и недоверие к Starlink во всем мире. Мол, это чего мы будем пользоваться их услугами, если они просто так связь могут отключить. Компания SpaceX покажет себя ненадежным провайдером, и репутационные риски у Маска в этом плане огромные.

Марс под вопросом

В принципе, отключить терминалы Starlink можно и по другой причине, нежели неуплата услуг, нарушение условий договора или банальное "а вот я так хочу". Можно сослаться на технические проблемы.

"Маску не мешало уже раз это сделать на наших беспилотных катерах, которые атаковали Крым. Вопрос не в том, есть интернет или нет, вопрос – насколько доступ надежный и постоянный. Это главное для военных при планировании операций и в обеспечении связи. Маску достаточно сделать интернет настолько нестабильным, что будет хватать проверить почту или початиться, но передавать картинку в штаб уже невозможно, и координация войск будет нарушена. Обвинить его в этом – бесполезно, так как всегда можно съехать на технические проблемы сети", – говорит OBOZ.UA проджект-менеджер компании AltexSoft Евгений Овдиюк.

Но такой подход еще хуже в плане создания репутационных рисков. Тут что можно подумать: мало того, что Маск лишает пользователей честно купленных услуг, так у Starlink еще и масса технических проблем!

Кстати, с технической точки зрения проблему отключения тех терминалов Starlink, которые находятся в 5-километровой зоне от линии фронта, легко можно решить.

"ВСУ уже прошли подобную историю на Курском направлении, где Starlink не работает по умолчанию: в россии подключение к сети недоступно. Решили старым добрым способом радиорелейки. Это радиомосты, когда ставятся антенны, которые направлены друг на друга и делают мост связи между двумя точками. Ну вот пример: первая антенна подключена к интернету, вторая просто ретранслирует, а третья – прием сигнала", – объясняет специалист компании AltexSoft.

Одним словом, терминал Starlink можно установить за добрые десятки километров от "нуля" (что условия договора вообще не нарушает никак), а высокоскоростной интернет на линии боестолкновения все равно будет.

Но очередные странные заявления Илона Маска, в данном случае насчет Starlink, сделали свое дело. В мире (как минимум в Европе) уже начали задумываться об альтернативе системе Starlink.

"В ЕС уже зашевелились со своим спутниковым интернетом. Поняли, что нужно свое. Есть французский Eutelsat, но там оборудование тяжелее и тарифы пока космические. Но если разбавить спутники Eutelsat терминалами, то у Маска уже не будет возможностей для шантажа, так как появится реальная альтернатива", – говорит Евгений Овдиюк.

Тут надо отметить, что буквально через три дня после неосторожного заявления Илона Маска по поводу особенностей нахождения терминалов Starlink в Украине акции спутникового провайдера Eutelsat (там, кстати, среди акционеров еще Великобритания, Япония и Южная Корея) выросли на 533%. Теперь стоимость компании составляет 4,02 миллиарда долларов.

Напомним, что капитализация компании Tesla за три месяца упала почти на 50%. И Маск обвинил в этом Украину. Интересно, что он скажет через три месяца про ситуацию с сетью Starlink? Которая, напомним, является подразделением марсоориентированной корпорации SpaceX.