Старейшая роженица Украины Подвербная после скандала с изъятием дочери заявила, что хотела бы еще одного ребенка

Старейшая роженица Украины Валентина Подвербная, которой сейчас 78 лет, заявила, что хотела бы родить еще одного ребенка. 12-летнюю дочку Анну у нее отобрали по решению суда в октябре 2023 года, сейчас она проживает в другой семье.

Об этом пишет ТСН. Журналисты позвонили Подвербной, чтобы узнать пытается ли она вернуть дочь. Валентина сказала, что будет пытаться, но не знает, как.

Женщина отметила, что хотела бы обратиться лично к президенту Украины Владимиру Зеленскому и рассказать свою историю.

"Я стараюсь забрать ребенка. В квартире делаю ремонт, привезла мебель, кроме кухни. Выплачу кухню – мне привезут и эту мебель. Будет у меня красота, приедите смотреть, как у меня красиво", — утверждает Подвербная.

В тоже время она добавила, что с удовольствием родила бы себе еще одного ребенка, однако у нее нет денег на процедуру искусственного оплодотворения.

"С удовольствием родила бы еще одного ребенка. Хочу. Аня бы вернулась ко мне нянчить ребенка. Но у меня нет денег на это", – сказала пенсионерка.

Глава Черниговского областного совета Дмитрий Блауш со своей стороны отметил, что Аня, которой сейчас уже 13 лет, живет в новой семье, девочка заметно улучшила свое состояние здоровья, катается на самокате и овладевает игрой на синтезаторе.

"Она улыбчивая, довольная, счастливая. Сказала мне, что хочет играть на пианино, но я упростил это и теперь она будет играть на синтезаторе. У нее есть тяга к музыке. Впереди у Ани лечение глаза, операция, после этого она хочет заниматься спортом ", – рассказал Блауш.

Отметим, что Валентина Подвербная родила дочь в 2011 году в возрасте 66 лет, став уже на то время самой пожилой матерью в Украине.

Весной 2023 года Аня в соцсети рассказала, что мать издевается над ней – царапает, оскорбляет, не позволяет выполнять гигиенические процедуры, рвет одежду, не позволяет мыть унитаз. Позже девочку забрали социальные службы.

20 октября 2023 года Новозаводской районный суд Чернигова принял решение отобрать 12-летнюю дочь у Подвербной.

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