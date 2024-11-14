Стандарты НАТО, достойные условия и 60 дней подготовки: бригада Нацгвардии 'Хартия' проводит набор в свои ряды

13 бригада Нацгвардии "Хартия" продолжает набор в ряды защитников Украины для противостояния российской агрессии. Добровольцам обещают достойные условия, качественную подготовку и все необходимое снаряжение.

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Об этом говорится в заявлении Хартии.

Нацгвардейцы отметили, что в их рядах можно не беспокоиться из-за снаряжения или недостаточной подготовки, ведь будущих воинов обеспечивают всем нужным.

"Хартия" гарантирует 60 дней подготовки, предоставление всего необходимого снаряжения, а также достойные условия для каждого.

В 13-й бригаде Нацгвардии отметили, что планирование проходит по стандартам НАТО. Кроме того, в рядах Хартии можно быть уверенным в современных методах управления и потому, что навыки бойца будут использованы наилучшим образом.

Более подробную информацию можно получить по ссылке: khartiia.org

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"Хартия" – это 13 бригада оперативного назначения (13 БрОП) в составе Национальной гвардии Украины.

Она была сформирована из харьковского Добровольческого формирования территориального общества "Хартия", которое участвовало в боях за Харьков и Харьковщину, а зимой 2022 года воевало под Бахмутом.

Переформатирование в бригаду Нацгвардии прошло в начале 2023 года.