Стань звездой украинской науки: стартует седьмой сезон престижной научной премии L'Oréal-UNESCO 'Для женщин в науке'

Компания L'Oréal Украина объявляет о начале седьмого сезона премии L'Oréal-UNESCO "Для женщин в науке" и приглашает амбициозных украинских исследовательниц к участию! Если вы работаете в Украине в STEM-отраслях (наука, технологии, инженерия, математика и медицина), подавайте свою заявку с 13 мая по 31 июля 2025 года (включительно). Форма для подачи заявок доступна по ссылке.

Премия L'Oréal-UNESCO "Для женщин в науке", которая реализуется в Украине с 2018 года в рамках глобальной программы, имеет целью поддержать и отметить вклад женщин в развитие украинской науки. Инициатива проводится под патронатом Национальной комиссии Украины по делам UNESCO и при поддержке Национальной академии наук Украины и Центра "Развитие корпоративной социальной ответственности".

Уже 18 блестящих украинских ученых получили эту престижную награду, присоединившись к международному сообществу женщин, которые творят будущее науки.

В этом году премия проходит с обновленным составом авторитетного жюри, в которое вошли настоящие звезды украинской науки. Их достижения и экспертиза гарантируют объективную и компетентную оценку научных достижений участниц. Представляем членов жюри седьмого сезона премии L'Oréal-UNESCO "Для женщин в науке":

Сопредседатели:

Галина Григорьевна Миничева, доктор биологических наук, член-корреспондент НАН Украины.



Валерий Викторович Филоненко, доктор биологических наук, академик НАН Украины.

Члены жюри:

Валерия Михайловна Трусова, доктор физико-математических наук, член-корреспондент НАН Украины.



Игорь Владимирович Комаров, доктор химических наук, директор Учебно-научного института высоких технологий Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.



Светлана Леонидовна Ефимова, доктор физико-математических наук, член-корреспондент НАН Украины.



Александр Николаевич Тимоха, доктор физико-математических наук, академик НАН Украины.



Сергей Алексеевич Костерин, доктор биологических наук, академик НАН Украины.



Ирина Борисовна Вавилова, доктор физико-математических наук, член-корреспондент НАН Украины.



Татьяна Алексеевна Прихна, доктор технических наук, академик НАН Украины.



Эдуард Александрович Стаховский, доктор медицинских наук, член-корреспондент Национальной академии медицинских наук.

Для стратегического развития премии создан Совещательный совет, состоящий из выдающихся ученых, а также в 2025 году будет сформирован Партнерский совет.

Что предлагает премия?

Три лауреата получат по 500 000 гривен каждая (после уплаты налогов). Средства можно использовать по своему усмотрению.

Кто может принять участие?

Гражданки Украины в возрасте до 40 лет (включительно), которые:

Профессионально занимаются научными исследованиями в STEM-отрасли.

Имеют научную степень.

Имеют публикации в журналах, которые индексируются в Scopus и/или Web of Science.

Активно популяризируют науку.

Подробнее об условиях участия: www.forwomeninscience.in.ua.

Измените мир с помощью науки! Подайте заявку на премию L'Oréal-UNESCO "Для женщин в науке"!

О глобальной программе L'Oréal-UNESCO "Для женщин в науке":

Основанная в 1998 году, программа L'Oréal-UNESCO "Для женщин в науке" уже 27 лет поддерживает и поощряет женщин в науке по всему миру. Более 4100 талантливых ученых из 117 стран получили признание и поддержку, а семь из них стали лауреатами Нобелевской премии.