Стало известно о 240 случаях, когда у украинцев забрали детей в Европе

В странах Европы зафиксировано не менее 240 случаев отнятия детей у украинских беженцев. Это происходит преимущественно из-за отличий в законодательстве с Украиной.

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Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказала представитель омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова. Она отметила, что ребенка у украинцев отбирали, например, когда мама была вынуждена остаться на работе в Украине, а в эвакуацию отправила бабушку с внучкой (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Как пояснила представительница Уполномоченного ВРУ по правам ребенка, бабушка не имеет никакой доверенности на представление интересов и не считается по европейскому законодательству родственницей этому ребенку. Поэтому социальные службы могут задействовать полицию и изьять ребенка из семьи.

По словам Сусловой, такие ситуации происходят, прежде всего, из-за недоработки со стороны Украины, поскольку страны-партнеры должны быть предупреждены о соответствующих моментах.

"Мы работаем сейчас с международными организациями, чтобы урегулировать этот вопрос, и чтобы попавшие в такую ситуацию получили две вещи – правовую помощь и перевод. Чтобы дальше, чтобы они могли представлять свои интересы в суде, они должны иметь адвоката и переводчика", – отметила представитель омбудсмена.

Также она призвала родственников детей, которых в Европе изъяли из семей, обращаться в консульские отделы, осуществляющие официальное представительство Украины за рубежом.

"И также они могут обратиться в Офис уполномоченного по правам человека, мы возьмем этот вопрос на контроль, будем общаться с консулом, с международными партнерами для урегулирования этой ситуации", – подчеркнула Суслова.

Напомним: ранее в Чехии ребенку из Украины плюнул в лицо одноклассники из школы. Причиной такого поступка школьников стало то, что девочка – беженец из Украины.

После этого со школьницей встретился президент страны Петр Павел. Он категорически осудил поступок детей и вступился за юную украинку, назвав указанный случай "позором".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Мининтеграции сообщили, что большинство украинских беженцев, которые с момента полномасштабного вторжения страны-террористки РФ выехали в Польшу, планируют вернуться домой. Один из ключевых факторов, побуждающих вернуться в страну – возможное вступление Украины в Европейский Союз (ЕС);

– сейчас, по словам экспертов, в Украине "катастрофическая" демографическая ситуация. Без возвращения по меньшей мере большинству беженцев восстановить экономику даже с помощью западных инвестиций будет крайне сложно. Будущее страны в частности зависит и от того, сколько украинцев вернется домой.

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