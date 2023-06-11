Президент Чехии встретился с украинской девочкой, которую затравили одноклассники-поклонники РФ

Президент Чехии встретился с украинской девочкой, которую затравили чешские одноклассники. Он категорически осудил данный поступок и вступился за юную украинку.

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Об этом стало известно из Twitter-аккаунта Петра Павела. Президент Чехии назвал этот случай позором.

Речь идет об инциденте, в котором один из ребят плюнул в лицо школьнице из-за того, что назвала Россию дер*мом.

Петр Павел сказал, что осуждает издевательство, унижение и насилие в школах, а этот случай назвал особенно позорным.

"Я осуждаю издевательство, унижение и насилие в школах в целом. А в случае с ребенком, которому из-за войны пришлось покинуть свою страну и друзей и которому мы предложили безопасное убежище, это особенно позорно. Я ценю реакцию школы и родителей и тот факт, что были принесены извинения. Но шрамы на душе останутся", – написал он в социальных сетях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чехии ребенку из Украины плюнул в лицо одноклассники из школы. Причиной такого поступка школьников стало то, что девочка – беженка из Украины. Посольство Украины в Чехии заявило, что принимает на серьезное рассмотрение случаи буллинга и уже предприняло меры по расследованию данных инцидентов.