В Чехии одноклассники устроили буллинг девочке из Украины: в посольстве отреагировали. Видео

В Чехии ребенку из Украины плюнул в лицо одноклассники из школы. Причиной такого поступка школьников стало то, что девочка – беженка из Украины.

Видео дня

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола. В настоящее время этим вопросом уже занимается посольство Украины в Чехии.

"Ей плюнули в лицо одноклассники. Видео в сеть выложила мама девочки Полины из Коростеня. К девушке прицепились с вопросом россиянка ли она, а после того, как она ответила, что украинка – полились обиды и в конце ей плюнули в лицо", – написал журналист.

Посольство Украины в Чехии заявило, что принимает на серьезное рассмотрение случаи буллинга и уже предприняло меры по расследованию данных инцидентов.

Посольство Украины выразило глубокую озабоченность случаями буллинга и призвало всех граждан Чехии к терпимости, уважению к многообразию и защите прав человека.

"Посольство решительно осуждает оскорбительные действия, направленные против украинской девочки в чешской школе", – сказали там.

В заявлении подчеркнули, что такой поступок не может оставаться незамеченным.

"Это неприемлемое нарушение, вызывающее глубокое возмущение и беспокойство. Никто не должен подвергаться насилию или дискриминации, особенно по национальному признаку", – заявили в посольстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Закарпатье в селе Верхнее Водяное Раховского района произошел скандал в школе. Учительница математики била и унижала ученика за то, что он не мог решить пример у доски. Правоохранители заинтересовалась этим делом, когда соответствующее видео попало в сеть. Но вот родители мальчика отказались писать заявление в полицию.