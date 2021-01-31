Рэпера Оксимирона задержали на митинге за Навального – СМИ

Популярного российского рэпера Oxxxymiron задержали на митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального в городе Санкт-Петербурге, Россия.

По данным менеджера артиста Евгения Муродшоева, его отвезли в отделении полиции, передает РБК. Пока что подробностей о задержании Oxxxymiron не сообщают.

"Мирон задержан, насколько я знаю, сейчас его везут в отделение полиции; пока все, что могу сказать", – сказала Муродшоева.

Стоит отметить, что рэпер вышел на митинг в поддержку Навального в свой день рождения. В комментарии журналисту артист признался, что он пришел ради "свободы политзаключенных" и не стал комментировать действие российской полиции и силовиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рэпер Oxxxymiron выступил с речью против судебной системы Российской Федерации.