Стало известно имя убитого на Донбассе воина ВСУ. Фото

Антонина Карташева
Антонина Карташева
Общество
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Стало известно имя убитого на Донбассе воина ВСУ. Фото

На Донбассе в воскресенье, 18 апреля, погиб старший солдат Шартава Давид Мурманович.

Об этом говорится в Facebook Закарпатского легиона.

"С грустью сообщаем, что в районе проведения операции объединенных сил, в результате коварных действий незаконных военных формирований, поддерживаемых Российской Федерацией, погиб боец 128 ОГШБр старший солдат Шартава Давид Мурманович. Враг в очередной раз нарушил все договоренности и не придерживался режима тишины. такие действия привели к непоправимым последствиям ", – говорится в сообщении.

Шартава Давид Мурманович.

Відомо, що Давід Шартава – грузин із Тбілісі, на фронті війни з Росією з перших років. До ЗСУ прийшов у складі “Грузинського легіону”.

Как сообщал OBOZREVATEL :

  • на Донбассе в воскресенье, 18 апреля, оккупационные войска Российской Федерации нарушили режим тишины. Один украинский военный погиб, есть раненый.

  • в субботу, 17 апреля, на Донбассе российско-оккупационные войска ударили с оружия, обстреляв мирный населенный пункт. Российско-оккупационные войска 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие враждебных действий один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил осколочное ранение.

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