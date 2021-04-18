Стало известно имя убитого на Донбассе воина ВСУ. Фото

На Донбассе в воскресенье, 18 апреля, погиб старший солдат Шартава Давид Мурманович.

Об этом говорится в Facebook Закарпатского легиона.

"С грустью сообщаем, что в районе проведения операции объединенных сил, в результате коварных действий незаконных военных формирований, поддерживаемых Российской Федерацией, погиб боец 128 ОГШБр старший солдат Шартава Давид Мурманович. Враг в очередной раз нарушил все договоренности и не придерживался режима тишины. такие действия привели к непоправимым последствиям ", – говорится в сообщении.

Відомо, що Давід Шартава – грузин із Тбілісі, на фронті війни з Росією з перших років. До ЗСУ прийшов у складі “Грузинського легіону”.

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