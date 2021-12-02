Стало известно имя бойца, убитого вражеским снайпером на Донбассе. Фото

Погибшим на Донбассе 1 декабря украинским военнослужащим является Валерий Геровкин. Он служил в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр".

Об этом сообщается на Facebook-странице бригады. Боец был убит снайпером оккупантов (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Уточняется, что солдат погиб на позициях возле Новотроицкого.

"1 декабря на позициях вблизи Новотроицкого погиб солдат Геровкин Валерий Евгеньевич – его убил вражеский снайпер. Трагедия случилась вечером на наблюдательном посту", – сказано в сообщении.

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Валерию Геровкину было 22 года. В Вооруженные силы Украины он вступил весной 2020 года, а в бригаде "Холодный Яр" служил около года.

У него остались мать и отец. Также побратимы говорят, что у парня была любимая девушка.

"Валерий мечтал пойти в армию давно, но хотел закончить обучение. Знаю, что у него была любимая девушка – показывал ее фото в телефоне", – рассказал один из боцов.

Другие поборатимы вспоминают Геровкина, как трудолюбивого и умного человека, который всегда приходил на помощь сослуживцам. Также парень занимался спортом.

"Это была его первая ротация в ООС", – добавил еще один боец.

Напомним, что защитник Украины погиб на Донбассе 1 декабря. В то же время стало известно, что в тот день были ликвидированы двое террористов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 декабря российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное Минским договоренностями вооружение. В результате ранение получил один военнослужащий ВСУ.