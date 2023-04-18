'Стальной кулак': в батальоне 'Донбасс' Нацгвардии рассказали, как уничтожают захватчиков на линии фронта. Фото

Минометная батарея батальона специального назначения "Донбасс" 15-го Славянского полка уничтожает российских оккупантов под Кременной. Наши защитники из этой бригады обеспечивают огневую поддержку украинской пехоте на переднем крае.

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Их называют "стальным кулаком" на Донбассе. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

“Мы являемся “стальным кулаком" батальона “Донбасс", обеспечиваем поддержку украинской пехоте во время наступления или обороны. Одним из главных преимуществ минометной батареи является ее способность уничтожать вражескую технику, не вступая с ней в прямой контакт", – объяснил и.о. командира батареи.

Он добавил, что бойцы батареи имеют большой опыт боевой работы. Именно это решающий фактор, позволяющий командиру лучше анализировать ситуацию и принимать своевременные решения по эффективному применению наших сил и средств.

Кроме того, большую роль в боях с захватчиками играют "глаза" минометчиков – аэроразведка.

Стоит отметить, что легендарный батальон "Донбасс" сформировали добровольцы в 2014 году, впоследствии они вошли в состав Национальной гвардии Украины, его бойцы прошли уже много тяжелых столкновений, среди которых бои за Лисичанск, Иловайск, Мариуполь, Дебальцево, Северодонецк и другие. почти во всех горячих токах в Луганской, Донецкой, Харьковской областях.

Напомним, воины Вооруженных сил Украины уничтожали российскую БМП-3 на фронте вместе с ее экипажем. Вражеская бронемашина несколько недель обстреливала позиции украинских защитников.

Как сообщал OBOZREVATEL, пограничники ГПСУ, которые вместе с воинами ВСУ держат оборону в Бахмуте Донецкой области, на днях сократили состав "второй армии мира" на 11 человек.

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