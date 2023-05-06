'Стальной фронт' передал бойцам на 'нули' дроны-разведчики

Военнослужащие, защищающие нашу землю на передовой, получили два современных дрона-разведчика DJI Mavic 3. Передала дроны компания Метинвест, в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт", которую основал бизнесмен Ринат Ахметов.

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Новые Mavic'и доставили на Донецкое направление, где в рядах Вооруженных Сил Украины служит работник Запорожстали с красноречивым позывным "Гром".

"Запорожсталь" и Метинвест всегда поддерживают своих сотрудников. И сейчас, когда мы на передовой, предприятие не остается в стороне. Сегодня мы получили два дрона-разведчика – наши глаза на фронте. Они помогают обнаружить скопления военной техники, живой силы противника и затем, при необходимости, корректируют наш огонь. Этот дрон управляется дистанционно, с пульта управления. Пилот в режиме реального времени видит, где находится и происходит, и тогда принимается решение об эвакуации или огневом поражении", — говорит "Гром".

DJI Mavic 3 – это наиболее нужная и популярная в рядах ВСУ модель дронов, помогающих выявлять и уничтожать врага на передовой. Конкурентным преимуществом этой модели есть отличная оптика и навигация.

"Украинские защитники используют дроны для разведки, корректировки или поражения. Однако самая первая и важнейшая их миссия – это вклад в сохранение жизней личного состава украинских вооруженных сил. Именно поэтому коптеров никогда не бывает много, поэтому мы системно передаем этих "птичек" нашим защитникам. Сегодня еще два Mavic'a от "Запорожстали" и Метинвеста направляются в Нацгвардию, где в частности служит "на нуле" и один из наших храбрых запорожсталовцев", - прокомментировал директор по закупкам "Запорожстали" Евгений Авджи.

Недавно бойцы на самых горячих направлениях также получили от "Стального фронта" 6 мощных дронов, 1 комплекс Starlink, 2 аккумулятора экофлоу, 3 радиостанции и 5 прицелов ночного видения. Также им привезли противогазы, ведь в последнее время русская армия обстреливает позиции наших военных химическим оружием.

Как известно, "Стальной фронт" – это милитарная инициатива бизнесов Рината Ахметова. В ее рамках группа Метинвест передала защитникам уже более 1,2 тысяч дронов: такого количества беспилотников армии не поставляет ни один частный бизнес. Кроме того, бойцы получили более 1 700 тепловизоров, 321 автомобиль и "скорые", а для заправки машин предоставлено более 1,1 млн. литров горючего.