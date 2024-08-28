'Стальной фронт' готовит морских командиров: стартовала школа шкиперов

Школа готовит специалистов, способных управлять боевыми кораблями и катерами, что станет важнейшей поддержкой в войне с российской агрессией.

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Милитарный проект бизнесмена Рината Ахметова открыл учебно-тренинговые курсы Школы шкиперов. Об этом в прямом эфире канала "Прямой" сообщил представитель "Стального фронта", руководитель проектного офиса генерального директора группы Метинвест Александр Водовиз.

"На сегодняшний день у нас есть запрос от спецслужб около 50 человек, Стальной фронт Рината Ахметова выделил на это средства, мы нашли специалистов. Обучаем их специальным навыкам вождения катеров ночное время суток. Как уклоняться от преследования, истребителей, как незаметно подходить на берег, высадка-посадка десанта водолазов, диверсионные операции", – рассказал Александр Водовиз.

Военные шкиперы – это профессиональные моряки, ответственные за навигацию, управление и безопасность боевых судов. В условиях военных действий, где важна каждая минута, от шкиперов зависит успешность выполнения задач и сохранение жизни экипажа. Их знания и навыки позволяют быстро реагировать на изменения в боевой ситуации, координировать действия с другими подразделениями и обеспечивать эффективное выполнение поставленных задач.

Напомним, что проект Стальной фронт Рината Ахметова объединяет усилия всех его бизнесов с помощью Силам обороны Украины. Известно, что общая сумма, направленная Ахметовым на помощь военным и гражданским украинцам, составила 10 млрд. грн.