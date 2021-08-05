Стало известно, когда и где попрощаются с первым главой СБУ Марчуком

Прощание с премьер-министром Украины в 1995-1996 годах, экс-главой Службы безопасности Украины Евгением Марчуком, который умер 5 августа, состоится в субботу, 7 августа. В частности, в доме официальных приемов в Киеве с 12:00 до 15:00.

Подобные мероприятия обычно проводятся в первой половине дня, около 10-11 часов. Об этом OBOZREVATEL рассказал источник в Кабинете министров Украины.

Как пояснил источник, обычно в подобных случаях церемония прощания проходит в клубе правительства Украины. Но в настоящее время в этом помещении проводится ремонт.

Дом официальных приемов в столице расположен по адресу: улица Михаила Грушевского, 22. О том, смогут ли с Марчуком проститься все желающие, в настоящее время неизвестно.

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В СБУ сообщили, что Марчук пережил осложнение, вызванное коронавирусом. Он долгое время страдал от ряда заболеваний, и COVID-19 существенно усугубил их. Формальной причиной смерти стала остановка сердца.

Первой о случившемся сообщила супруга Марчука – журналистка Лариса Ившина. Позже слова соболезнования высказал целый ряд публичных личностей.

Адмирал Игорь Кабаненко рассказал, что еще недавно общался с Марчуком онлайн. "Не хочется верить, что это произошло".

Журналист Вахтанг Кипиани в память о Марчуке опубликовал фото, где тот играет на пианино. "Очень надеюсь, что он надиктовал свои воспоминания", – написал Кипиани.

Российский политолог Андрей Окара написал на странице Ившиной: "Если бы в Украине было бы таких людей, как Евгений Кириллович Марчук, человек 5, а тем более 10, с таким державницким типом мышления, история Украины, России, Беларуси, Молдовы, Грузии и всего постсоветского пространства сложилась бы иначе".

Как писал OBOZREVATEL, Евгений Марчук скончался 5 августа от осложнений коронавирусной болезни. На момент смерти ему было 80 лет.