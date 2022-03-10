'ССО работают!' Украинские защитники отобрали еще один 'Панцирь' у оккупантов. Фото

Российско-фашистские захватчики, убивающие мирных украинцев и уничтожающие наши города, лишились еще одного зенитного ракетно-пушечного комплекса. Уже четвертый современный ЗРПК "Панцирь-С1", находившийся на вооружении у путинских военных преступников, захватили украинские защитники.

Об этом сообщило Командование Сил специальных операций ВСУ. Орган военного управления обнародовал фото трофея.

"ССО работают! Еще одна успешная операция, еще один "особый" трофей: российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", – говорится в сообщении.

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Отметим, что самое современное оружие, которым завладели ВСУ, стоит 15 млн долларов. ЗРПК "Панцирь-С1" оснащен двумя авиапушками калибра 30 мм и 8 зенитными ракетами. Он делает 5000 выстрелов в минуту и через 30 секунд может полностью разнести бронеколону врага.

Кроме того, это ценное оружие для сбивания вражеских самолетов. "Панцирь-С1" достигает цели на высоте 15 километров дальностью до 20 километров.

Благодаря тому, что украинские защитники "демилитаризовали" армию оккупантов, теперь этот самый современный ЗРПК станет в строй техники ВСУ и будет служить для защиты Украины.

В то же время известно, что это уже, по меньшей мере, четвертый зенитный ракетно-пушечный комплекс, которого российская армия лишилась в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, третий "Панцирь-С1" оккупантов украинские военные захватили 6 марта.

Еще один "Панцирь-С1" ВСУ захватили в Херсонской области.

А 1 марта, в районе населенного пункта Баштанка Николаевской области, фермеры сожгли российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С".