"ССО работают!" Украинские защитники отобрали еще один "Панцирь" у оккупантов. Фото
Российско-фашистские захватчики, убивающие мирных украинцев и уничтожающие наши города, лишились еще одного зенитного ракетно-пушечного комплекса. Уже четвертый современный ЗРПК "Панцирь-С1", находившийся на вооружении у путинских военных преступников, захватили украинские защитники.
Об этом сообщило Командование Сил специальных операций ВСУ. Орган военного управления обнародовал фото трофея.
"ССО работают! Еще одна успешная операция, еще один "особый" трофей: российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", – говорится в сообщении.
Отметим, что самое современное оружие, которым завладели ВСУ, стоит 15 млн долларов. ЗРПК "Панцирь-С1" оснащен двумя авиапушками калибра 30 мм и 8 зенитными ракетами. Он делает 5000 выстрелов в минуту и через 30 секунд может полностью разнести бронеколону врага.
Кроме того, это ценное оружие для сбивания вражеских самолетов. "Панцирь-С1" достигает цели на высоте 15 километров дальностью до 20 километров.
Благодаря тому, что украинские защитники "демилитаризовали" армию оккупантов, теперь этот самый современный ЗРПК станет в строй техники ВСУ и будет служить для защиты Украины.
В то же время известно, что это уже, по меньшей мере, четвертый зенитный ракетно-пушечный комплекс, которого российская армия лишилась в Украине.
Как сообщал OBOZREVATEL, третий "Панцирь-С1" оккупантов украинские военные захватили 6 марта.
Еще один "Панцирь-С1" ВСУ захватили в Херсонской области.
А 1 марта, в районе населенного пункта Баштанка Николаевской области, фермеры сожгли российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С".