Украинские военные захватили уже третий 'Панцирь-С1' оккупантов: его цена $14 млн

Российские оккупанты, уничтожающие города Украины, лишились еще одного зенитного ракетно-пушечного комплекса. Новый "Панцирь-С1", который находился на вооружении ВС РФ, захватила украинская тероборона.

Об этом рассказал редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в Facebook. Он не уточнил, кто именно из бойцов из состава украинских сил территориальной обороны и где смог конфисковать у оккупантов этот ЗРПК.

В то же время журналист отметил, что попавшая в руки наших защитников российская техника новая и полностью исправная.

"Похоже, это самый быстрый способ перевооружения нашей армии современными системами ПВО. Экспортная цена такого ЗРПК составляет до $20 миллионов", – уточнил Бутусов.

Видео дня

Отметим, что в сети о цене в $20 за "Панцирь-С1" речь не идет. Согласно экспортным поставкам, один комплекс с полным боекомплектом стоит от $13 до $14,3 млн. На вооружении ВС РФ такие ЗРПК начали появляться с 2015 года.

В то же время известно, что это уже по меньшей мере зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия, который российская армия потеряла в Украине.

В частности, один "Панцирь-С1" ВСУ захватили на Херсонщине. Другой такой комплекс россиян "отжали" бойцы теробороны города Баштанка на Николаевщине. В общем там была захвачена колонна техники врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Харьковщине воинам ВСУ удалось захватить почти 30 единиц техники оккупантов. Среди трофеев оказалось три "Града" и две САУ "Акация".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведите на фейки!