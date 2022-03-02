Минус "Панцирь": в сети показали, как горит техника врага. Видео
Во вторник, 1 марта, в районе населенного пункта Баштанка в Николаевской области фермеры сожгли российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С". Они появились на вооружении агрессора в 2015 году.
Видео сожжения техники оккупантов опубликовали в сети. Мэр Днепра Борис Филатов в Facebook написал, что стоит такой "Панцирь" 15 миллионов долларов.
"Война – это страшное горе. Но этот народ победить нельзя. "Народ-победитель" разбегался по украинским полям как крысы", – добавил он.
Отметим, что, помимо "Панциря", там была уничтожена целая колонна военной техники противника. Те же единицы бронетехники, которые россиянам удалось передислоцировать, добили ВСУ.
"Вот русский мир горит. КАМАЗ новенький", – сказал автор видео.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, воины ВСУ в Херсонской области захватили новейший российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь".
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