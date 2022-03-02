Минус 'Панцирь': в сети показали, как горит техника врага. Видео

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Во вторник, 1 марта, в районе населенного пункта Баштанка в Николаевской области фермеры сожгли российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С". Они появились на вооружении агрессора в 2015 году.

Видео сожжения техники оккупантов опубликовали в сети. Мэр Днепра Борис Филатов в Facebook написал, что стоит такой "Панцирь" 15 миллионов долларов.

"Война – это страшное горе. Но этот народ победить нельзя. "Народ-победитель" разбегался по украинским полям как крысы", – добавил он.

Видео дня

Отметим, что, помимо "Панциря", там была уничтожена целая колонна военной техники противника. Те же единицы бронетехники, которые россиянам удалось передислоцировать, добили ВСУ.

"Вот русский мир горит. КАМАЗ новенький", – сказал автор видео.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, воины ВСУ в Херсонской области захватили новейший российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь".

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