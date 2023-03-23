США передадут Украине танки Abrams из наличия Пентагона, а не будут производить новые, как планировалось, — глава Пентагона

США передадут Украине танки Abrams из запасов Пентагона, что ускорит их поставки. Вашингтон не собирается производить новые танки для Украины, как планировалось ранее.

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Ожидается, что американские танки Вооруженные силы Украины получат уже этой осенью. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

В частности, США передадут Киеву 31 танк Abrams в более старой модификации M1A1, а не обещанный M1A2. В Вашингтоне объяснили, что это необходимо для ускорения поставок.

"Мы берем танки со складов, переделываем их, чтобы сделать пригодными для экспорта. Так что это происходит со склада, а не как часть новой покупки", – подчеркнул Остин.

В январе сообщалось, что Пентагон отправит Украине 31 танк M1A2 Abrams, которые будут построены с нуля, и этот процесс может занять не менее года, если не больше. Во вторник высокопоставленный представитель Пентагона, генерал Пэт Райдер заявил, что переход на отправку отремонтированных корпусов, оснащенных современными системами вооружения, позволит технике быстрее попасть на поле боя.

Он объяснил, что с момента первоначального объявления США были привержены "изучению вариантов максимально быстрой доставки бронетехники".

Он добавил, что после дальнейшего анализа Пентагон, проконсультировавшись с Украиной, решил, что отправка модели М1А1 "позволит нам значительно ускорить сроки поставки и доставить эту важную технику Украине к осени этого года".

Райдер отметил, что M1A1 Abrams будет иметь "очень похожие возможности" на M1A2, включая улучшенную броню, 120-мм пушку и крупнокалиберный пулемет 50 калибра.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что танки Abrams, анонсированные для передачи в Украину накануне, не успеют прибыть на поле боя до новой эскалации, которая возможна весной. Причиной тому является техническая особенность боевых машин, усложняющая доставку в течение ближайших месяцев.

В Пентагоне, в свою очередь, обозначили, что первые тренировки бойцов ВСУ по управлению танками Abrams могут начаться уже в течение нескольких недель. Планируется, что Пентагон завершит подготовку плана учений через несколько недель, а не месяцев.

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