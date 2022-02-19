США и Британия считают, что за масштабной кибератакой на украинские банки стоит Россия

США и Великобритания считают, что за масштабной кибератакой на украинские банки стоит Российская Федерация. Правительство США заявляет, что российские киберпреступники, вероятно, нацелились на-украинское правительство.

Для сбора разведывательных данных и подготовки к проведению подрывных киберопераций хакеры, вероятно, будут атаковать военные сети и критически важные инфраструктурные сети. Об этом на брифинге сообщил заместитель советника президента США по национальной безопасности Энн Нойбергер.

По его словам, эти подрывные кибероперации могут быть использованы, если Россия предпримет дальнейшие военные действия против Украины.

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Нойбергер напомнил, что в прошлом месяце в Белом доме наблюдали тревожные признаки злонамеренной киберактивности. А на этой неделе произошла DDoS-атака, которая привела к перегрузке онлайн-сервисов Министерства обороны Украины и государственных банков. Клиентам банков также были отправлены текстовые сообщения о том, что банкоматы не работают.

"Россия любит оставаться в тени и рассчитывает на долгий процесс атрибуции, чтобы иметь возможность продолжать свое злонамеренное поведение против Украины в киберпространстве, включая предварительную подготовку для ее потенциального вторжения", - отметил Нойбергер.

Он подчеркнул, что российское правительство несет ответственность за широкомасштабные кибератаки на украинские банки на этой неделе. У США есть техническая информация, которая связывает Россию с Главным разведывательным управлением РФ, поскольку была замечена известная инфраструктура ГРУ, передающая большие объемы сообщений на украинские IP-адреса и домены. Эту информацию уже передали европейскими партнерами.

Британское правительство также обвинило российскую разведку в причастности к кибератаке.

"Правительство сегодня приписало распределенным атакам типа "отказ в обслуживании" (DDoS) против украинского банковского сектора 15 и 16 февраля 2022 года участие Главного разведывательного управления России", — говорится в заявлении МИД Великобритании.

Отмечается, что решение публично приписать этот инцидент Кремлю подчеркивает тот факт, что Великобритания и ее союзники не потерпят злонамеренной киберактивности.

В британском МИДе также подчеркнули, что атака продемонстрировала продолжающееся пренебрежение суверенитетом Украины и является еще одним примером агрессивных действий России против нашей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 15 февраля, в работе государственных Ощадбанка и ПриватБанка произошел масштабный сбой. Клиенты сообщали о том, что у "Ощада" не работали банкоматы и терминалы самообслуживания на территории всей страны, также были проблемы с оплатой в POS-терминалах и работе мобильного приложения "Ощад 24/7". Клиенты "Привата" жаловались не открывающийся сайт системы "Приват24", а приложение для онлайн-банкинга работало со сбоями. Сайт Минобороны, кстати, тоже прекращал работу.

Кроме того, многим украинцам ночью 15 февраля пришли SMS якобы от ПриватБанка с сообщением, что его банкоматы перестали работать. В самом же учреждении эту информацию опровергли, назвав дезинформацией. Полиция уже устанавливает лиц, причастных к рассылке.