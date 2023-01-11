Срочный сбор на автомобиль для спецподразделения ''Хорт'', защищающий Бахмут

"Хорт" - подразделение добровольцев, входящее в состав 57-й отдельной мотопехотной бригады им. Костя Гордиенко. Летом и осенью эти бойцы освобождали Херсонщину от оккупантов – в частности, обеспечили возвращение в россию в пакетах элитного подразделения "вагнеровцев" вместе с начальником штаба наемников. Именно "Хорт" одним из первых заходил в Херсон.

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В ожесточенных боях за город Бахмут наши защитники потеряли последний автомобиль, комплекты дронов и тепловизоров. Необходимо срочно приобрести замену.

Цель – собрать 1500000 ₴. В настоящее время собрано уже почти 400 000 ₴.

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