Среди фигурантов – врач с паспортом РФ: в Украине ликвидировали еще 6 схем для уклонистов. Фото

Служба безопасности Украины ликвидировала еще шесть схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. Злоумышленники действовали в трех областях – Львовской Закарпатской и Черкасской.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Отмечается, что среди организаторов сделок были врачи-чиновники ВЛК и врачебно-консультативных комиссий (ЛКК), а также врач с паспортом РФ.

За деньги злоумышленники помогали военнообязанным избежать призыва на основании поддельных медицинских документов, а также помогали бежать за границу в обход пунктов пропуска.

Стоимость таких "услуг" составляла от 2 до 10 тысяч долларов в зависимости от срочности выезда и разновидности "схемы".

Так, во Львовской области задержали заведующую отделением областной психиатрической больницы. Женщина продавала уклонистам медсправки о непригодности к службе по состоянию здоровья. Ее задержали при получении взятки.

Также задержали ее подельника – представителя ЛКК, врача-психиатра. При обыске у него был обнаружен российский паспорт и боевая граната Ф-1.

Во Львове разоблачили руководительницу отделения больницы и задержали заместителя руководителя одного из военных медцентров, которые подделывали диагнозы для "списания" по военному учету.

Также силовики поймали чиновника одной из воинских частей региона, который за деньги обещал уклончанам бронирование из-за личных связей в ТЦК.

В Черкасской области подозрение получил еще один член ВЛК – врач-психиатр одного из местных медучреждений. Он брал взятки за то, что ставил на фейковый психучет потенциальных призывников, стремившихся избежать мобилизации.

На Закарпатье задержан инспектор пограничного отряда, который продавал уклонистам "маршруты" побега в соседнюю страну вне пунктов пропуска.

Задержанным в соответствии с совершенными преступлениями сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом);

ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Задержанным грозит от 8 до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Продолжаются расследования для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделкам.

В Киеве суды вынесли первые 7 приговоров ухилянтам.

Напомним, в Киеве суды впервые вынесли приговоры уклоняющимся. Они получили разные сроки заключения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Закарпатье правоохранители и пограничники разоблачили новую схему переправки военнообязанных через государственную границу. Организаторы пытались "подсадить" уклоняющегося в поезд, следовавшего в Венгрию.

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