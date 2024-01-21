Сразу вызвал Малюка: Зеленский заявил, что СБУ серьезно взялась за дело о слежке за журналистами

Президент Владимир Зеленский заявил, что Служба безопасности Украины разберется в деле о преследовании украинских журналистов. Закрывать глаза на него нельзя, нужно найти ответы.

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Во время интервью украинского лидера британскому телеканалу Channel 4 News, которое обнародовал в YouTube Офис президента, журналист спросил о ситуации с независимыми журналистами в Украине, которых "запугивали, некоторых физически". Президент отметил, что отреагировал на событие сразу.

"Сразу было возбуждено уголовное дело, это очень важно. Я пригласил главу Службы безопасности Украины (Василия Малюка. – ред.), а также получил детали от генерального прокурора", – рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что кому-то незаконная слежка за журналистами может показаться пустяком, однако президент считает, что в этом деле нужно разобраться.

"И надо найти ответы на все это. И потому Служба безопасности будет это расследовать, и все найдут", – заверил он.

Заметим, что в вопросе о запугивании журналист, вероятно, имел в виду дело учредителя проекта "Наши деньги" Юрия Николова. 19 января стало известно, что правоохранители Киева открыли уголовное производство по факту препятствования профессиональной деятельности журналиста.

Ранее, на своей странице в соцсети Facebook он сообщил, о том, что неизвестные оклеили его дверь бумагой, "ломились в дверь" и напугали его мать.

В то же время, президент в общении с журналистом говорил о деле с незаконным прослушиванием журналистов Bihus.info.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Киевской областной прокуратуре сообщили, что начали уголовное производство на основании заявления журналистки Bihus.info, фигурировавшей на недавно распространившемся в сети скандальном видео. Женщина заявила, что неустановленные личности незаконно собрали и распространили конфиденциальную информацию о ней.

– Президент Зеленский отреагировал на ситуацию, связанную с незаконным прослушиванием и видеосъемкой сотрудников проекта Bihus.Info. Глава государства отметил, что давление на журналистов недопустимо.

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