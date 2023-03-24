''Сражаются с врагом в самых горячих точках'': Зеленский вручил награды работникам СБУ. Фото и видео

Президент Владимир Зеленский накануне Дня Службы безопасности вручил государственные награды работникам ведомства. Он подчеркнул, что представители СБУ бьются с врагом на фронте – в самых горячих точках, а также обеспечивают киберзащиту Украины, стабилизируют ситуацию в деоккупированных городах, заботятся о том, чтобы враг не имел приспешников ни в одной части нашего государства.

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Об этом сообщили на сайте Офиса президент в пятницу, 24 марта. Зеленский подчеркнул, что год войны поставил СБУ в условиях постоянного боя за Украину и одновременно – жесткого внутреннего отбора, внутренней очистки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Глава государства вручил военнослужащим СБУ ордены Богдана Хмельницкого ІІІ степени, "За мужество" ІІ степени, "За мужество" ІІІ степени, Даниила Галицкого, медали "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества". Орден "Золотая Звезда" он передал родным погибшего Героя Украины.

По словам президента, о деталях многих задач, выполняемых бойцами ведомства, можно будет рассказать только после нашей победы. Тогда придет время тайным героическим операциям СБУ стать легендами украинского народа.

"Но все украинцы и украинки уже могут быть уверены в том, что Служба безопасности нашего государства будет добавлять все больше героических страниц к нашей национальной истории", – сказал политик.

Он поблагодарил воинов за то, что они гарантируют Украине прочный фундамент безопасности, частью которого стали их успехи в боях против оккупантов, в противостоянии внутреннему врагу, защите государства от коллаборантов.

Глава государства отметил, что свобода и независимость Украины приобретается большой ценой и украинские герои, в частности из СБУ, отдают свои жизни, чтобы страна выстояла и чтобы Россия была разбита.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский принял участие в торжественном праздновании 9-й годовщины Национальной гвардии и выпуске офицеров Национальной академии НГУ и Киевского института НГУ. Он отметил, что украинцы находятся на решающем этапе борьбы за свою независимость.