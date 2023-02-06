Спрятаться не получилось: воины ВСУ устроили "бавовну" оккупантам, базировавшимся в захваченных домах. Видео
Украинские защитники продолжают прореживать ряды российских оккупационных войск. Наши военные устроили "сафари" на путинских захватчиков, поселившихся в захваченных домах мирных жителей.
"Бавовну" оккупантам принесли артиллеристы 28-й омбр Рыцарей Зимнего Похода совместно с изюмским отдельным батальоном территориальной обороны. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба бригады.
Отмечается, что российские оккупанты попытались скрыться от Вооруженных сил Украины в неприметных домиках. Но аэроразведка их зафиксировала, а украинские самоходные артиллерийские установки оформили захватчикам билеты "на концерт Кобзона".
В частности, в результате нескольких прицельных ударов все захватчики были успешно ликвидированы.
Следует отметить, что Силы обороны Украины во время боев 5 февраля ликвидировали на фронте около 870 оккупантов. Также защитники превратили в металлолом ряд бронемашин и некоторое вооружение войск РФ. С начала войны украинские воины "демилитаризовали" уже по меньшей мере 132 160 военнослужащих российской армии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
- Бойцы Вооруженных сил Украины продолжают оборонять крепость Бахмут в Донецкой области. В жестоком бою с оккупантами они борются буквально за каждый метр города, но не уступают захватчикам.
- Также наши бойцы уничтожили две самоходные артиллерийские установки противника. "Гвоздики" войск РФ положили украинские артиллеристы.
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