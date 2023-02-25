''Спокойно, уверенно и точно'': в сеть попало видео уничтожение силами ПВО вражеского БПЛА на Донетчине

Путинская армия активно использует беспилотные летательные аппараты для ведения воздушной разведки. Однако украинские защитники точно их уничтожают.

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В сеть попало видео уничтожение силами Противовоздушной обороны Украины вражеского БПЛА в Донецкой области. Ответный ролик обнародовал полковник Вооруженных сил Украины, блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"Спокойно, уверенно и точно. Красавцы. Еще одно видео удачной работы воинов ПВО, уничтожение воздушной цели. ПВО всегда на страже!" – отметил он.

По информации источников OBOZREVATEL, сбит БПЛА был в пятницу, 25 февраля, на Донецком направлении.

Таким образом, защитники Украины продолжают "ослеплять" российские оккупационные войска.

Стоит отметить, что вторгшиеся в Украину войска России уже потеряли 2035 БПЛА оперативно-тактического уровня. Только за последние сутки в небе защитники сбили два таких дрона.

Как рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, российские войска активизировали разведку с помощью беспилотников, немного участились вылеты вражеской авиации, а вечером 24 февраля в акваторию Черного моря оккупанты вывели корабль из "Калибрами". Это может быть началом дальнейшего наращивания ракетоносителей в море и подготовкой к предстоящим ударам по Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL: за год великой войны Россия выпустила по территории нашего государства около 5 тысяч крылатых ракет. Украинские города и села почувствовали на себе последствия более 3 тысяч авиаударов войск РФ. Атаковали Украину также более тысячи беспилотников.

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