'Спите, братья мои, ваш закончился бой': в сети вспомнили песню погибшего на Донбассе украинского военного. Видео

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В субботу, 19 февраля, на Донбассе во время обстрела со стороны российско-оккупационных войск погиб 35-летний разведчик, капитан Вооруженных сил Украины Антон Сидоров. Он написал песню "Спите, братья мои", посвященную погибшим украинским военным.

Ее Сидоров исполнял вместе со своим побратимом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Об этой песне авторства погибшего Героя в сети вспомнили, в частности, офицер ВСУ Анатолий Штефан и бывший заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Теперь капитан Антон Сидоров сам навсегда уснул, отдав свою жизнь, защищая Родину. Без отца осталось трое дочерей. Вечная тебе память, Антон", – написал Геращенко.

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Впервые убитый наемниками РФ украинский военный исполнил свою песню несколько лет назад.

"Твоя песня "Спите братья мои" все годы войны просто разрывала сердца многих украинцев. Вечная тебе память и вечная слава, Варяг. Не верю...Проклятая война", – высказался о гибели Героя Штефан.

Он добавил, что капитан Сидоров одним из первых встал на защиту Украину в самом начале войны в составе 72-й ОМБр.

Напомним: капитан Антон Сидоров погиб 19 февраля во время обстрела наемниками РФ поселка Мироновский. Он получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

Сидоров служил в 30-й ОМБр. У защитника Украины осталось трое маленьких детей – девочки возрастом 1, 6 и 10 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки наемники РФ 136 раз нарушали тишину на Донбассе. Погибли двое украинских защитников, еще пятеро получили травмы.

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