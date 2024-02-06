Список самых распространенных мошеннических схем в интернете: как уберечься

За последние месяцы многие украинцы в Telegram или WhatsApp получили предложения по легким заработкам: необходимо только ставить лайки к видео в ТикТок или YouTube, оценивать рестораны и отели в Google Maps или выбирать понравившиеся песни на Spotify. Заинтересовался? Лови ссылку на видео, музыку, отели или рестораны, ставь лайк, комментируй, присылай подтверждающий скриншот и получай 100 гривен за три выполненных задания. В общем предлагают заработок от 800 до 3000 грн в день. Казалось бы, это не работа, а мечта.

Однако "работать" придется на мошенников. Первые заработанные легкие деньги вы можете получить на карту, но это только приманка. Дальше мошенники попросят вас перечислить определенную сумму денег им. Впоследствии они обещают вернуть их вместе с заработанными вами деньгами за выполненные задания.

Поначалу действительно все так и происходит. Дальше схема повторяется, но ставки повышаются и у вас просят уже большую сумму. Вы посылаете ее и теряете связь с "работодателем".

Как уберечься от подобной схемы мошенничества?

не реагируйте на предложения по подобной онлайн-работе. Такие предложения могут поступать через разные мессенджеры с зарубежных номеров, начинающиеся на +1, +8, +6 и т. п.;

не вкладывайте (не отправляйте) собственные деньги за работу в интернете. В большинстве случаев это предложения от мошенников;

будьте внимательны к легким заработкам;

не оплачивайте никакие услуги, чтобы оформиться на работу в ту или иную организацию.

Есть и другой вариант легкого заработка в интернете от мошенников, где вообще не нужно ничего делать, достаточно отправить сумму средств и ждать ее удвоения.

Человек получает предложение перечислить определенную сумму с возможностью получить вдвое больше. Например, сначала вас попросят прислать 100 гривен, а мошенники вам переведут 200 гривен, однако следующая сумма вашего взноса начнет увеличиваться, в то же время в удвоенном виде вы ее так и не получите. Кажется, это простая схема, в которую почти никто не поверит, но, к сожалению, есть люди, которые попадают в эту ловушку.

Мошеннические интернет-магазины

Мошенники создают мошеннические сайты и страницы интернет-магазинов в соцсетях, например в instagram. Чтобы получить деньги от покупателей, предлагают товар по низким ценам, который потом не отправляют.

Помните! Мошенники могут создавать иллюзию работы настоящего магазина:

быстро отвечать на сообщения;

помогать подобрать размер;

консультировать по характеристикам товара;

обещать скорую доставку.

Лайфхаки безопасных онлайн-покупок

Пользуйтесь виртуальной картой для онлайн-покупок! Перечисляйте на нее только необходимую для покупки сумму.

Остерегайтесь онлайн-магазинов, предлагающих купить качественные вещи по минимальным ценам.

Не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайтах.

Проверьте бесплатно сайт онлайн-магазина на мошенничество на сервисе CheckMyLink.

ВАЖНО! Схема мошенничества может быть совершенно новой или хорошо скрытой. Поэтому, кроме проверки сайта на мошенничество, производите также собственную проверку.

Держите в секрете:

трехзначный номер с обратной стороны карты,

коды банков и мобильных операторов,

пароли к интернет-банкингу.

Если вы стали жертвой мошенничества, заполните форму обратной связи на сайте Киберполиции.

Больше информации о правилах платежной безопасности – на сайте #ШахрайГудбай.

Эту публикацию подготовил Национальный банк Украины. Ее распространение осуществлено при поддержке Проекта USAID "Инвестиции для устойчивости бизнеса" (ранее Проект USAID "Реформирование финансового сектора"). Взгляды, представленные в настоящей публикации, не обязательно отражают взгляды USAID или правительства США.