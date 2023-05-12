Спецназовцы СБУ устроили оккупантам 'небесную кару': зрелищное видео

Украинские защитники прореживают ряды российских оккупантов. Спецназовцы Службы безопасности Украины устроили захватчикам "небесную кару".

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Зрелищное видео опубликовала пресс-служба ведомства. Точные удары украинские военные нанесли по оккупантам с помощью FPV-дронов.

"Наши бойцы работают на самых горячих направлениях, ежедневно отправляя российских захватчиков вместе с их военной техникой на "концерты Кобзона". Уничтожаем оккупантов до полной Победы!" – говорится в сообщении.

В СБУ уточнили, что на этот раз украинские защитники уничтожили бронеавтомобиль "Тигр" вместе с экипажем, реактивную систему залпового огня "Град", два "Камаза", ПТРК и живую силу путинской армии.

Напомним, что воины ССО уничтожили артиллерийские установки оккупантов в Херсонской области. Отмечается, что оккупанты пытались замаскировать технику, однако это им не помогло

Ранее воины ССО показали эффектные кадры уничтожения вражеской техники. Операторы одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ эффектно "охотились" на российский танк Т-90.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– защитники из ГУР Министерства обороны показали, как "бавовна" уничтожает российскую военную технику в Донецкой области. Дроны аэроразведчиков ГУР МО способны видеть и точно поражать цели даже во тьме;

– ВСУ с помощью ракетной системы M142 HIMARS охотятся на кадыровцев в Запорожской области. С начала этого года их уже дважды накрывали в разных местах отдыха.

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