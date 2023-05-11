HIMARS не молния – бьет в одно место сколько нужно: стало известно, как ВСУ охотятся на кадыровцев на Запорожье

Вооруженные силы Украины с помощью ракетной системы M142 HIMARS охотятся на кадыровцев в Запорожской области. С начала этого года их уже дважды накрывали в разных местах отдыха.

Видео дня

Об этом сообщил Telegram-канал "Досье шпиона". "Молния не бьет в одно место дважды, а HIMARS бьет", – говорится в сообщении.

В частности, 19 января 2023 года в поселке городского типа Михайловка Запорожской области 12 оккупантов из подразделения Росгвардии "Ахмат" забронировали на 19:00 местный комплекс отдыха "Михайловские бани", расположенный по улице Чкалова.

"Программа на вечер была расписана серьезная – натопленные бани и визит дам с низкой социальной ответственностью. Но визит "жриц любви" так и не состоялся", – отметил автор канала.

В 21:45 по помещению комплекса отдыха был нанесен ракетный удар, вследствие которого погибло десять человек. Еще двое, которые в момент удара находились на улице, получили тяжелые ранения и были доставлены в местную больницу. Уже на утро следующего дня они скончались.

После обстрела, местные оккупационные власти перекрыли близлежащие улицы, чтобы скрыть от местного населения факт гибели военнослужащих. На следующий день ставленник оккупантов Вячеслав Бедняк выступил с обращением об обстреле населенного пункта. Разрушенный комплекс отдыха он назвал "еще один объект по улице Чкалова". О жертвах не сообщалось.

"Согласно материалам следствия, именно "дамы на заказ" выступили в качестве наводчиц на данный объект. Они покинули поселок в тот же день", – утверждает автор Telegram-канала.

Кроме того, 9 мая 2023 года в поселке Плодородное Запорожской области, в 10 километрах от места предыдущего обстрела, оккупанты из "Ахмата" снова решили развлечься. Они полностью забронировали местное кафе "Тигран" по улице Советской, для того чтобы отметить день победы. Начало празднования было назначено на 14:00.

В 15:30 по помещению был нанесен удар, вследствие которого погибло 20 российских захватчиков, еще 12 получили ранения разной степени тяжести. В 15:31 был нанесен второй удар по парковке, расположенной напротив кафе, где стояли припаркованные автомобили посетителей.

Считается, что на парковке в тот момент находилось еще трое представителей подразделения. Но их тел найдено не было, поэтому они считаются "пропавшими без вести". Примечательно, что владельца кафе в момент ракетного обстрела на месте не было.

"За 15 месяцев СВО подразделения "Ахмат" так и не усвоили, что за пределами приложений в мобильных телефонах идет настоящая война. И что показывать себя нужно на поле боя, а не в ресторанах, банях, бильярдных или конкурсах по поеданию шашлыка. Более того, неспособность учиться на ошибках товарищей показала, что урок не усвоен. А значит третий "удар молнии в то же место" состоится снова. Пригожин все еще надеется, что они сменят "Вагнер" в Бахмуте?" – резюмировал автор канала.

Напомним, украинские войска нанесли серию ударов из артиллерийских систем HIMARS по позициям регулярной армии РФ на фронте. В результате в первых числах мая были ликвидированы по меньшей мере 40 оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские мобилизованные из двух разных подразделений недавно "помогли" Силам обороны Украины – случайно открыли огонь по своим же. Тем самым они увеличили количество "двухсотых" и "трехсотых" военнослужащих страны-агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!