Спасут не одну человеческую жизнь: ГСЧС получила спецавтомобили от партнеров из Британии, США, Эстонии и Японии

Государственной службе по чрезвычайным ситуациям передали 69 единиц спецтехники от иностранных партнеров из Британии, США, Эстонии и Японии, часть которых закуплена из бюджета Украины. Церемония передачи спецавтомобилей для региональных подразделений ГСЧС состоялась в Киеве 14 июня.

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Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Речь идет о 69 автомобилях, среди которых:

29 автомобилей, в том числе автоцистерны, передвижные пункты управления, пикап и автолестница, полученные от британской общественной организации FireAID.

10 автомобилей радиационно-химической разведки передано от Министерства атомной энергетики США. Установленное оборудование позволяет осуществлять мониторинг и анализ прямо во время движения.

9 микроавтобусов от Эстонии, которые будут использоваться как пункты управления беспилотниками и оснащены радиоэлектронной борьбой.

2 бронированных машины механизированного разминирования от Правительства Японии, 17 автоцистерн и 2 пожарные автолестницы были приобретены за счет общего фонда.

Церемонию передачи спецавтомобилей торжественно открыл Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, поблагодаривший партнеров за техническую поддержку подразделений системы МВД. Глава ведомства отметил, что враг ежесуточно атакует мирные города нашей страны и для того, чтобы оперативно реагировать на все вызовы, необходима современная техника, в частности для спасателей.

"Каждый день наша страна борется с последствиями вражеских ударов по инфраструктуре нашего государства. Также под атакой врага и подразделения ГСЧС, которые спасают людей и к сожалению понесут потери. За время полномасштабной войны враг захватил около 655 объектов ГСЧС Украины на временно оккупированных территориях, 27 наших подразделений уничтожены до основания, 363 – частично разбиты. Однако самое ценное, что уничтожает враг – это жизнь. К сожалению, за время войны уже погиб 91 спасатель, еще 356 работников ГСЧС – травмированы", – заявил Игорь Клименко.

В свою очередь Председатель Фонда Fire Aid and International Development Дэйв О'Нил заявил, что Великобритания не устает помогать Украине и постоянно работает над оказанием новой помощи:

"Мы не как гордимся, что в такой сложный для вас момент мы можем оказать руку помощи вашим спасателям. Британские пожарные рядом и будут оказывать всеобъемлющую поддержку и помощь собратьям из Украины. И эти переданные авто демонстрируют нашу приверженность".

Это уже седьмой пакет пособий от фонда. Теперь партнеры нарабатывают пути увеличения поддержки Украины, чтобы предоставить подразделениям ГСЧС еще больше необходимого оборудования.

"Мы надеемся, что седьмой конвой гуманитарной помощи – это лишь промежуточная цифра. Мы ежедневно думаем над тем, чтобы увеличить ее и наше желание – чтобы война закончилась и мы смогли перейти к другому сотрудничеству", – сказала координатор Fire Aid в Украине Оксана Романух.

Игорь Клименко подчеркнул, что вся предоставленная техника сегодня отправится в 14 областей Украины, где будет выполнять важнейшую задачу – спасать.

"Сегодня мы получили очень важное техническое усиление для подразделений ГСЧС Украины. Благодарю наших партнеров за постоянную помощь и поддержку. Убежден, что предоставленная техника значительно усилит работу подразделений ГСЧС и самое главное – спасет не одну человеческую жизнь", – отметил и.о. Председатели ГСЧС Украины Андрей Даник.

По завершению мероприятия Министр внутренних дел лично ознакомился с переданной техникой и обсудил со спасателями их насущные нужды.