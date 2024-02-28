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Спасла мама с небес? "Хрустальный" мужчина, фото которого облетело всю Украину, рассказал о чуде во время ракетного удара России по Киеву

Катерина Галущенко
Общество
3 минуты
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Спасла мама с небес? 'Хрустальный' мужчина, фото которого облетело всю Украину, рассказал о чуде во время ракетного удара России по Киеву

Житель Киева 62-летний Олег Гонтаренко, фото которого облетело сеть после российского массированного ракетного удара 2 января, разрушившего его дом в Соломенском районе, рассказал о чуде, которое спасло от гибели. Он считает, что спасительницей стала его покойная мать.

В тот день она "с небес" якобы подсознательно заставила его выполнять необычные вещи, которые оставили "хрустального" мужчину в живых. В интервью Алексею Суханову на YouTube Гонтаренко вспомнил все детали самых ужасных нескольких минут жизни. Его спасли два ковра, стол и взрывная волна, отбросившая на диван.

"Обычно я в это время [7:40] только готовлю, но на этот раз уже позавтракал и собирался идти на кухню мыть посуду, чайник, тарелку, все остальное. Ракета попала возле парадного, там большая воронка была, и взрывной волной выбило пол стены, балкон на моей стороне, и куски бетонной стены залетели в комнату", – рассказал Олег Гонтаренко.

Известно, что в то утро он завтракал не на кухне, которую вскорее разбило вдребезги, а в комнате, что и стала его спасением.

"Если бы я был на кухне, то в лучшем случае был бы сильно травмирован, а в худшем бы погиб, наверное, потому что холодильник стоял на кухне, его открыло, такая сила волны была. И входная дверь из квартиры была бронирована, она вылетела наружу", – вспомнил он.

Спасла мама с небес? "Хрустальный" мужчина, фото которого облетело всю Украину, рассказал о чуде во время ракетного удара России по Киеву

Во время падения ракеты, Гонтаренко взрывной волной "унесло" на диван, где и накрыло ковром, который был на полу, а впоследствии на него упал и ковер со стены, уберегший от осколков. Родные считают, что от гибели мужчина чудом спасла умершая от сердечного приступа мать в 2021 году. Другого объяснения они найти не смогли.

"Меня там, где я стоял, отнесло на мой диван. Повезло, что ковер еще висел на стене. И я о ковер… не забился, просто отлетел туда и сверху этот ковер на меня. А потом уже там все остальное, стекло, окна повыбивало, так оно уже все мне посыпало. И шкаф упал, буквально сантиметров 5-7 от плеча. Мне уже говорили, что, может, это моя мама, которая в 21-м году умерла, может это она меня спасла", – задумался мужчина.

Спасла мама с небес? "Хрустальный" мужчина, фото которого облетело всю Украину, рассказал о чуде во время ракетного удара России по Киеву

Под завалами Гонтаренко пришлось пробыть около 40 минут, пока ГСЧС тушили огонь. Они едва смогли вытащить "хрустального" мужчину, который чудом остался невредимым.

При взрыве бетонный чердак перед входом в подъезд упал на его припаркованный автомобиль, из-за чего Олег Гонтаренко остался что без жилья, что без возможности передвигаться. Транспорт служил ногами "хрустального" мужчины, который имеет инвалидность из-за остеогенеза и рост в 1 м и 5 см.

Впрочем, неравнодушным гражданам, проникшимся судьбой мужчины, удалось собрать 1 миллион 805 тысяч гривен, которые планируют потратить на его новый дом. Волонтеры до сих пор в активном поиске квартиры – важный комфорт киевлянина, ведь многие привычные вещи он не может выполнять самостоятельно.

Спасла мама с небес? "Хрустальный" мужчина, фото которого облетело всю Украину, рассказал о чуде во время ракетного удара России по Киеву

Ранее OBOZ.UA писал, что в тот день пострадал также дом бывшей судьи "Мастер Шеф" Татьяны Литвиновой. В результате взрывной волны, сломались деревянные конструкции дома, а домашний любимец, котик Цилык, обошелся легким испугом.

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