Спасла мама с небес? 'Хрустальный' мужчина, фото которого облетело всю Украину, рассказал о чуде во время ракетного удара России по Киеву

Житель Киева 62-летний Олег Гонтаренко, фото которого облетело сеть после российского массированного ракетного удара 2 января, разрушившего его дом в Соломенском районе, рассказал о чуде, которое спасло от гибели. Он считает, что спасительницей стала его покойная мать.

В тот день она "с небес" якобы подсознательно заставила его выполнять необычные вещи, которые оставили "хрустального" мужчину в живых. В интервью Алексею Суханову на YouTube Гонтаренко вспомнил все детали самых ужасных нескольких минут жизни. Его спасли два ковра, стол и взрывная волна, отбросившая на диван.

"Обычно я в это время [7:40] только готовлю, но на этот раз уже позавтракал и собирался идти на кухню мыть посуду, чайник, тарелку, все остальное. Ракета попала возле парадного, там большая воронка была, и взрывной волной выбило пол стены, балкон на моей стороне, и куски бетонной стены залетели в комнату", – рассказал Олег Гонтаренко.

Известно, что в то утро он завтракал не на кухне, которую вскорее разбило вдребезги, а в комнате, что и стала его спасением.

"Если бы я был на кухне, то в лучшем случае был бы сильно травмирован, а в худшем бы погиб, наверное, потому что холодильник стоял на кухне, его открыло, такая сила волны была. И входная дверь из квартиры была бронирована, она вылетела наружу", – вспомнил он.

Во время падения ракеты, Гонтаренко взрывной волной "унесло" на диван, где и накрыло ковром, который был на полу, а впоследствии на него упал и ковер со стены, уберегший от осколков. Родные считают, что от гибели мужчина чудом спасла умершая от сердечного приступа мать в 2021 году. Другого объяснения они найти не смогли.

"Меня там, где я стоял, отнесло на мой диван. Повезло, что ковер еще висел на стене. И я о ковер… не забился, просто отлетел туда и сверху этот ковер на меня. А потом уже там все остальное, стекло, окна повыбивало, так оно уже все мне посыпало. И шкаф упал, буквально сантиметров 5-7 от плеча. Мне уже говорили, что, может, это моя мама, которая в 21-м году умерла, может это она меня спасла", – задумался мужчина.

Под завалами Гонтаренко пришлось пробыть около 40 минут, пока ГСЧС тушили огонь. Они едва смогли вытащить "хрустального" мужчину, который чудом остался невредимым.

При взрыве бетонный чердак перед входом в подъезд упал на его припаркованный автомобиль, из-за чего Олег Гонтаренко остался что без жилья, что без возможности передвигаться. Транспорт служил ногами "хрустального" мужчины, который имеет инвалидность из-за остеогенеза и рост в 1 м и 5 см.

Впрочем, неравнодушным гражданам, проникшимся судьбой мужчины, удалось собрать 1 миллион 805 тысяч гривен, которые планируют потратить на его новый дом. Волонтеры до сих пор в активном поиске квартиры – важный комфорт киевлянина, ведь многие привычные вещи он не может выполнять самостоятельно.

Ранее OBOZ.UA писал, что в тот день пострадал также дом бывшей судьи "Мастер Шеф" Татьяны Литвиновой. В результате взрывной волны, сломались деревянные конструкции дома, а домашний любимец, котик Цилык, обошелся легким испугом.

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