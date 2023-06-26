'Спасибо за защиту': по дороге из Донетчины Зеленский пообщался с военными ВСУ на заправке. Фото и видео

Во время поездки в Донецкую область 26 июня президент Владимир Зеленский заехал на АЗС, где пообщался с украинскими военными, находившиеся там по делам. Глава государства имел возможность лично поблагодарить бойцов за защиту Украины.

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Соответствующие кадры он опубликовал в Telegram. На них видно, что президент на заправке просто пил кофе, общался с военными и персоналом заправки, а также сфотографировался со всеми желающими и пожелал бойцам здоровья и боевой удачи (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Дороги Донбасса, заправка, общение с нашими воинами. Спасибо за все, что вы делаете для Украины! Спасибо за защиту! Желаю каждому здоровья и боевой удачи!" – прокомментировал видео Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Зеленский показал флаг украинских морпехов, которые ему передали военнослужащие в прошлом месяце в День морской пехоты на передовых позициях ВСУ. Глава государства также показал шевроны частей морской пехоты и поблагодарил защитников страны;

– также президент перечислил названия подразделений и поименно отметил героических бойцов, внесших особый вклад в контрнаступление за последние дни. Он признался, что именно эти вещи больше всего поразили его 10-летнего сына Кирилла, который изредка бывает у него на работе.

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