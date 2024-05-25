'Спасибо за преданность!' Зеленский вручил награды работникам Госспецсвязи. Видео

Президент Владимир Зеленский 25 мая встретился с работниками и работницами Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Глава государства поздравил их с профессиональным праздником и отметил государственными наградами.

Кадры встречи были опубликованы Офисом президента, а также в официальном Telegram-канале Зеленского. По случаю праздника президент выразил благодарность всем, кто служит в Госспецсвязи.

"Благодарю за профессионализм всех наших работников и работниц Госспецсвязи Украины. Благодарю за преданность Украине и готовность 24/7 быть на службе, быть внимательными и эффективными в выполнении служебных и военных задач. Поздравляю вас с вашим профессиональным днем!" – написал президент.

Он также отметил важность работы, которую выполняет Госспецсвязи "для защиты Украины в очень чувствительной сфере – это межгосударственное общение, связь с нашими военными, защищенные и особо важные линии связи и, конечно, это защита Украины в киберпространстве – еще в одном пространстве, где ощутима агрессия России".

Зеленский добавил, что именно благодаря специалистам Госспецсвязи уже более двух лет войны украинцы пользуются надежной связью и шаг за шагом наращивают защиту государства, его спецструктур от вражеских киберударов.

"Мы должны помнить и помогать родным и близким тех наших людей, которые, работая ради нашего государства, защищая Украину, отдали самое дорогое – свои жизни", – заявил он.

Собравшиеся почтили минутой молчания память работников Госспецсвязи, погибших вследствие российской агрессии.

Глава государства вручил ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени, княгини Ольги ІІІ степени, медали "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За безупречную службу" ІІІ степени.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре 2023 года главой Госспецсвязи стал военнослужащий и командир ударной роты БПЛА Юрий Мироненко. С начала вторжения он воевал в составе 112-й бригады теробороны Киева.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!