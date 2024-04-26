'Спасибо всем, кто защитил жизнь': Зеленский в Славутиче почтил ликвидаторов аварии на ЧАЭС и вспомнил о 2022 году. Видео

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в 38-ю годовщину трагедии Чернобыльской АЭС прибыли в Славутич и почтили память ликвидаторов аварии. Глава государства заявил, что именно благодаря неравнодушию украинцев катастрофа была остановлена, как и в 2022 году люди спасли Украину во время полномасштабного вторжения.

Видео визита было опубликовано в официальном Telegram-канале Зеленского. "38 лет назад произошла катастрофа в Чернобыле. Радиационная авария, последствия которой шли далеко за пределы этого нашего региона, всей Украины и даже всей Европы. Мир ощутил ту катастрофу. Но все же она была локализована. Развертывание катастрофы было остановлено – остановлено благодаря тому что не произошло трусости наших людей, не произошло равнодушия украинцев", – заявил президент.

Он добавил, что люди спасли Украину в 2022 году, "и только людям, всему нашему народу Путин проигрывает".

"Любое зло не выстоит против смелого народа, который делает все для защиты жизни. Именно такой наш народ. Можем делать то, что для многих других в мире было бы невозможным. Можем делать так, чтобы жизнь побеждала. И имеем всегда памь" помнить, что от личного выбора и смелых действий каждого зависит жизнь всех, – призвал Зеленский.

Глава государства также выразил уважение "всем людям в Славутиче – каждому и каждому, кто сохранил ту смелость и преданность защите жизни, которые спасли всех нас в 1986 году и помогли Украине весной 22 года".

"Славутич не подчинился оккупантам. Проявил свой характер. Боролся. Защищался. И мы видели вас на этой площади. Видели героизм тех наших людей, которые в условиях российской оккупации работали на переменах на станции. Все это помогло тогда всему нашему государству остановить развертывание катастрофы, принесенной российской армией Спасибо всем тем, кто защитил жизнь 38 лет назад! Спасибо каждому и каждому, кто противостоял врагу в 22-м году!" – заявил Зеленский.

В Офисе президента добавили, что Зеленский пообщался с жителями Славутича, в том числе родными пленных нацгвардейцев, которые обратились к главе государства с просьбой вернуть защитников ЧАЭС домой.