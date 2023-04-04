Спасенный из Донецка 11-летний Илья проходит реабилитацию, организованную Фондом Рината Ахметова

"Это тяжелая история со счастливым концом" - написал посол Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, ведущий и актер Алексей Суханов после новой встречи с этой семьей.

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На этот раз их разговор с 11-летним Ильей Матвиенко и его бабушкой Еленой состоялся в одном из закарпатских санаториев. Именно там в рамках целевого проекта Фонда - "Ринат Ахметов - Детям. Реабилитация раненых детей" - восстанавливают здоровье мальчики и девочки, пострадавшие от последствий российской агрессии.

"Здесь, на Закарпатье, помогают тем, кому смерть заглянула в глаза… Какие же это люди! Каждое интервью — мастер-класс опыта, силы и мощи, независимо от возраста!" – подчеркивает Алексей Суханов.

В прошлом году за судьбой Ильи следила вся страна. Он потерял в родном Мариуполе свою маму и дом. Из-за ранения мог остаться без ноги: во временно оккупированном Донецке, куда его привезли на операцию, рассматривали ампутацию конечности.

Родная бабушка одолела четыре границы вовремя: ребенка должны были отправить в Россию. Илья стал первым ребенком, который был освобожден из временно оккупированного Донецка.

В Киеве благодаря сложной операции Ильюше спасли ногу. До полного выздоровления еще далеко. Тем не менее, очень важным шагом к нему является комплексная реабилитация на базе одного из лучших санаториев страны.

В проекте "Ринат Ахметов — Детям. Реабилитация раненых детей" могут принять участие дети до 18 лет, получившие физические травмы или ранения любой степени тяжести во время боевых действий в Украине в период с 24 февраля 2022 года.

Оставить заявку можно по ссылке.

Подробности и уточнения – по бесплатному номеру 0 (800) 509 001.

Проект "Ринат Ахметов - Детям. Реабилитация раненых детей" был создан в 2016 году для помощи детям из Донецкой и Луганской областей: за это время для ребят было проведено 144 реабилитационных курса в лучших санаториях Украины.

За 17 лет по программе "Ринат Ахметов - Детям" поддержку получили более 5 млн детей.