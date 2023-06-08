Спасали людей от затопления: в Херсоне погиб свободовец Кавулич и его побратим 'Юг'. Фото

Спасая жителей Херсона от наводнения, вызванного подрывом российскими оккупантами Каховской ГЭС, погиб член ВО "Свобода", военный из Полтавской области Владимир Кавулич с позывным "Кабанчик". Вместе с ним погиб и его побратим с позывным "Юг".

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Об этом сообщил глава ВО Олег Тягнибок на своей странице в Facebook. Трагедия произошла в среду, 7 июня.

По данным Тягнибока, Кавулич направлялся на помощь херсонцам, но сильное течение затянуло его лодку под баржу. За два дня под руководством героического воина было спасено более 130 жителей Херсона.

Владимир Кавулич служил в составе добровольческих батальонов "Січ" и "Карпатська Січ". После начала полномасштабного вторжения России в Украину стал в ряды Добровольческого батальона "Фемида-Чернобаевка", там он был начальником координационного штаба батальона.

Воин участвовал в освобождении Херсона и Херсонской области от оккупантов из РФ.

Жена погибшего Героя в Facebook написала, что воин вместе с побратимами организовал спасательную операцию по сохранению жизней гражданского населения и животных, пострадавших в результате техногенной катастрофы, устроенной российскими войсками.

У Владимира тоже остался сын Лев.

"Владимир был надежным другом и побратимом. Никакими словами не передать, то, какой он обладал доброй, светлой и открытой душой. А также сильным характером и смелым нравом. Он был украинцем, гражданином, патриотом и националистом. Воином и защитником, который всю свою жизнь любил Украину, боролся за лучшее будущее для нее и погиб, защищая людей", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты днем 8 июня открыли огонь по Херсону и Херсонскому району в то время, когда в регионе продолжалась эвакуация мирного населения из подтопленных населенных пунктов после подрыва Каховской ГЭС. Есть раненые.

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