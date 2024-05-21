'Совок головного мозга': украинцев возмутило предложение ввести налог на бездетность, нардеп после скандала 'дал заднюю'

Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Гривко предложил ввести налог для тех, кто имеет меньше трех детей. Эта инициатива вызвала скандал в сети, где многие украинцы отметили, что подобный налог существовал еще при тоталитарном режиме СССР.

Депутат зарегистрировал законопроект №11264 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о создании предпосылок для улучшения демографической ситуации" 16 мая. Однако после волны критики он наконец решил его отозвать.

Целью этого законопроекта было стимулирование рождаемости. Он предполагал, что ставка налога будет зависеть от количества детей:

1,5% – если нет детей;

1% – если есть один ребенок;

0,5% – если есть два ребенка.

В законопроекте также отмечалось, что налоги должны платить украинцы от 21 до 58 лет. Налог касался всех доходов, полученных в денежной форме, за исключением:

доходов на счет ФЛП, полученных при осуществлении предпринимательской деятельности;

зарплаты военных;

зарплаты правоохранителей;

денежных средств, полученных волонтерами, зарегистрированными в Реестре волонтеров

Стоит отметить, что сам 38-летний автор законопроекта Сергей Гривко, согласно декларации, не имеет ни жены, ни детей.

Украинцы очень негативно отреагировали на соответствующую инициативу. По мнению многих, такой законопроект является "возвращением в Советский союз". Также некоторые пользователи высказали мнение, что такой налог лишь стимулировал бы "зарплаты в конверте".

"Даже в совке было ограничение в возрасте для мужчин до 50 и женщинам до 45 лет, а с минимальной зарплаты налог не брался. Как им в голову не пришло пенсионеров обложить таким налогом? Прям благотворители", "Ага, а детей видно надо содержать и обеспечивать за счет воздуха и энергии солнца", "Совок головного мозга, вместо улучшения условий для отцовства, решили снова обокрасть людей", "Гениально, это будет в свою очередь стимулировать зарплаты в конверте", "Ну совсем как в СССР!", – писали украинцев относительно законопроекта в комментариях в Telegram-канале OBOZ.UA.

Ранее сообщалось, что в Украине в ближайшие десять лет может измениться демографическая ситуация. Ученые считают, что в 2033 году на территории нашего государства будет проживать не более 35 миллионов человек. Речь идет о границах 1991 года.

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