Сколько человек будет жить в Украине через 10 лет: демографы говорят, что 52 млн не будет никогда

В Украине в ближайшие десять лет может поменяться демографическая ситуация. Ученые считают, что в 2033 году на территории нашего государства будет проживать не более 35 миллионов человек. Речь идет о границах 1991 года.

Такой угроз наиболее оптимистичен. Об этом сказала директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Элла Либанова в среду, 20 сентября. Ее слова процитировало агентство Укринформ.

Либанова уверена, что 52 миллиона человек, как было по состоянию на 1 января 1991 года, в Украине больше не будут проживать.

"Давайте забудем о том, что у нас было 52 млн украинцев. 52 млн не будет никогда. По наиболее оптимистическому варианту, в 2033 году нас будет 35 млн, я говорю об Украине в границах 1991 года", – отметила она.

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Эксперт добавила, что сокращение населения следует ожидать в любом случае, даже если Украина вернет мигрантов или будет привлекать мигрантов из других государств.

Количество граждан Украины, выехавших на территории других стран из-за полномасштабного вторжения России и получивших там статус беженцев, увеличивается медленнее, чем в прошлом году.

В то же время, наблюдается еще одна тенденция – численность украинских беженцев от войны в Польше уменьшается, но они едут еще дальше. Украинцы все чаще переезжают в Чехию, Нидерланды и Германию. Опыт, как подчеркнула Либанова, показывает: чем больше расстояние между Украиной и тем государством, где находятся украинцы, тем меньше вероятность того, что они вернутся на Родину.

Она добавила, что Украина должна делать все, чтобы мотивировать украинский народ возвращаться домой.

"Ничего плохого в том, что люди поработают где-то нет, поскольку трудовая миграция – это часть глобализации. Но пусть возвращаются. Это важная задача, которую мы должны осознать и ставить перед собой как государство", – подчеркнула Либанова.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество украинских беженцев в Германии за год выросло более чем на 400 тыс. человек. В то же время, количество беженцев в Польше за этот период сократилось на 350 тыс. человек. Исследования показывают, что беженцев, прежде всего, беспокоит не размер зарплаты в той стране, где они находятся, а размер помощи.

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