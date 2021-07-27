Социологи выяснили, сколько украинцев считают себя 'одним народом' с россиянами

Более половины опрошенных украинцев заявили, что не считают себя одним народом с русскими, подвергнув критике недавнее заявление президента РФ Владимира Путина. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг в течение 23-25 ​​июля 2021 года среди украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Так, с утверждением президента РФ согласны 41% украинцев, в то же время, как говорится на сайте проекта, 55% наших соотечественников эту теорию не поддерживают. На востоке Украины теория о единстве народов получила большую поддержку - 60% опрошенных. Среди жителей западного региона -70% не согласны с этим утверждением.

Также социологи выяснили, что 75% опрошенных считают Украину преемницей Киевской Руси. Россию – 8%, 9% – считают правопреемницей одну из двух стран. Для всех возрастных групп и большинства электората преемницей Киевской Руси является Украина.

Видео дня

Кроме того, эксперты выяснили общественно-политические настрои в стране. Так, согласно исследованию, лишь четверть респондентов поддержали политический курс власти. Вместе с тем 67% назвали его неправильным, а 8% затруднились ответить на этот вопрос вообще.

Украинцы рассказали, что если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то 27,7% отдали бы свои голоса действующему лидеру страны, 13,4% поддержали бы Петра Порошенко, 11,4% – Юлию Тимошенко, 10,1% – Юрия Бойко, 7,8% – Игорю Смешко, 6,1% – отдали бы предпочтение Владимиру Гройсману.

Говоря о доверии к власти, авторы соцопроса отметили, что Владимиру Зеленскому, доверяют 45% опрошенных, не доверяют – 52%. Юлии Тимошенко доверяют 31%, не доверяют – 68%. Юрию Бойко доверяют 25%, не доверяют – 57%. Петру Порошенко доверяют 26%, не доверяют – 72%. Виктору Медведчуку – 18%, не доверяют – 70%.

В то же время, парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 24,1% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию "Европейская солидарность" отдать свои голоса готовы – 14,3%, "Батькивщину" – 12,8%, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 12,4.

В исследовании сказано, что 45% опрошенных поддерживают предоставление автокефалии Православной Церкви Украины, 19% – не поддерживают, для 31% – это безразлично. Наибольшая поддержка среди жителей западной части страны и центрального региона.

Исследователи отметили, что опрос был проведен по методу CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 23-25 июля 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, работой главы Киева Виталия Кличко довольны 50% опрошенных жителей столицы, у президента Владимира Зеленского – лишь 36% сторонников. В то же время недовольны тем, что делает глава города, 44% опрошенных, а деятельность главы государства не нравится 57% жителей Киева.