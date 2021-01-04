Социолог объяснил, как COVID-19 повлиял на доверие украинцев к власти

В Украине пандемия COVID-19 негативно повлияла на отношение людей к власти.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто. По его словам, во время первого карантина весной поддержка правительства была большой.

Социолог отметил, что в оценке действий власти присутствует определенная двойственность.

"Когда мы спрашиваем, насколько успешно власти борются с коронавирусом, то большинство оценок отрицательные. Если мы спрашиваем, вводила ли власть правильный карантин, была слишком мягкая, жесткая, то большинство считает, что власть действовала оптимально или даже слишком мягко", – пояснил Паниотто.

Он добавил, что пандемия значительно снизила рейтинги доверия к действующей власти во многих странах мира. По его словам, именно COVID-19 помешал переизбраться на второй срок президенту США Дональду Трампу.

"Социологи измеряют general trust — доверие между людьми и доверие к незнакомцам, но доверие к власти – особенно. Оно связано с экономическим развитием и с борьбой с COVID-19. Чем больше доверия, тем выше развитие и тем успешнее борьба с коронавирусом", – добавил социолог.

Он также уточнил, что на общий рейтинг оказывает влияние несколько факторов. Их влияние на конечный результат вычленить сложно.

Так, традиционно снижается доверие к правительству в первый год его работы. Но влияние пандемии однозначно оказало негативный эффект на рейтинг.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине обвалился рейтинг доверия населения к президенту Владимиру Зеленскому. Об этом говорят результаты опроса Киевского международного института социологии. Если в сентябре 2019 г. показывали позитивное отношение к главе государства –72% опрошенных, то уже в октябре рейтинг составил 66%. В ноябре уровень доверия к Зеленскому составил 64%, а в конце месяца уже всего 52%.