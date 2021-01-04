Соціолог пояснив, як COVID-19 вплинув на довіру українців до влади

В Україні пандемія COVID-19 негативно вплинула на ставлення людей до влади.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто. За його словами, під час першого карантину навесні підтримка уряду була великою.

Соціолог зазначив, що в оцінці дій влади наявна певна подвійність.

"Коли ми запитуємо, наскільки успішно влада бореться з коронавірусом, більшість оцінок негативна. Якщо ми питаємо, чи запроваджувала влада правильний карантин, чи була занадто м'якою, жорсткою, більшість вважає, що влада діяла оптимально або навіть занадто м'яко", – пояснив Паніотто.

Він додав, що пандемія значно знизила рейтинги довіри до чинної влади в багатьох країнах світу. За його словами, саме COVID-19 завадив переобратися на другий термін президентові США Дональду Трампу.

"Соціологи вимірюють general trust — довіру між людьми і довіру до незнайомців, але довіру до влади — особливо. Вона пов'язана з економічним розвитком і з боротьбою з COVID-19. Чим більша довіра, тим вищий розвиток і тим успішніша боротьба з коронавірусом", – додав соціолог.

Він також уточнив, що на загальний рейтинг впливає кілька чинників. Їхній значення в кінцевому результаті виокремити складно.

Зокрема, традиційно знижується довіра до уряду в перший рік його роботи. Але вплив пандемії однозначно зробив негативний ефект.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні обвалився рейтинг довіри населення до президента Володимира Зеленського. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Якщо у вересні 2019 року показували позитивне ставлення до глави держави – 72% опитаних, то вже в жовтні рейтинг становив 66%. У листопаді рівень довіри до Зеленського був 64%, а в кінці місяця – усього 52%.